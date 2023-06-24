 

Рупор кремлевской пропаганды: “Вагнер” в Ростове

24.06.2023, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ночью колонна ЧВК "Вагнер" пришла в Ростов и при отсутствии противодействия Росгвардии, ФСБ и МВД спокойно доехала до центра Ростова, где расположилась у штаба ЮВО. Также оцеплены местные отделения ФСБ, МВД, а также администрация. Никаких боевых действий и стрельбы в городе не было.

Губернатор Ростовской области призвал жителей города не посещать центр города.
Ночью на Пригожина заведено уголовное дело за попытку мятежа.

Видео:

https://t.me/boris_rozhin/90080
https://t.me/boris_rozhin/90079
https://t.me/boris_rozhin/90076
https://t.me/boris_rozhin/90074
https://t.me/boris_rozhin/90073
https://t.me/boris_rozhin/90072
https://t.me/boris_rozhin/90069

Трансляция продолжается на канале https://t.me/boris_rozhin/90083

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Безрукова объяснила чувства к любимому – Мое сердце выбирает мужчину, а не разум

24.06 / Отличная альтернатива укороченному топу: как стилизовать майку без рукавов – хит лета 2023

24.06 / Про отмену выпускных

24.06 / Мнение: История борьбы НАТО с Россией, корабли-дрононосцы и контроль НАТО над российским ядерным оружием

24.06 / Банк Англии выпустил памятные монеты в честь 25-летия «Телепузиков»

24.06 / Мнение: Пригожин и росармия

24.06 / “Не спала всю ночь” – Собчак жестко сорвалась на мат

24.06 / С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову

24.06 / “Одежда меняет состояние человека”: Надежда Бабкина рассказала об участии в новых шоу “Модный народный” и “Прошу, прости!”

24.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры в штабе ЮВО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика