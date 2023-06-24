Рупор кремлевской пропаганды: “Вагнер” в Ростове

Ночью колонна ЧВК "Вагнер" пришла в Ростов и при отсутствии противодействия Росгвардии, ФСБ и МВД спокойно доехала до центра Ростова, где расположилась у штаба ЮВО. Также оцеплены местные отделения ФСБ, МВД, а также администрация. Никаких боевых действий и стрельбы в городе не было.

Губернатор Ростовской области призвал жителей города не посещать центр города.

Ночью на Пригожина заведено уголовное дело за попытку мятежа.

Видео:

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Трансляция продолжается на канале https://t.me/boris_rozhin/90083

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