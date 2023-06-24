Рупор кремлевской пропаганды: “Вагнер” в Ростове
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Ночью колонна ЧВК "Вагнер" пришла в Ростов и при отсутствии противодействия Росгвардии, ФСБ и МВД спокойно доехала до центра Ростова, где расположилась у штаба ЮВО. Также оцеплены местные отделения ФСБ, МВД, а также администрация. Никаких боевых действий и стрельбы в городе не было.
Губернатор Ростовской области призвал жителей города не посещать центр города.
Ночью на Пригожина заведено уголовное дело за попытку мятежа.
Видео:
https://t.me/boris_rozhin/90080
https://t.me/boris_rozhin/90079
https://t.me/boris_rozhin/90076
https://t.me/boris_rozhin/90074
https://t.me/boris_rozhin/90073
https://t.me/boris_rozhin/90072
https://t.me/boris_rozhin/90069
Трансляция продолжается на канале https://t.me/boris_rozhin/90083
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Источник: Colonel Cassad
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