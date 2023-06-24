Мнение: История борьбы НАТО с Россией, корабли-дрононосцы и контроль НАТО над российским ядерным оружием

1. Многие у нас в силу короткой памяти или юного возраста не понимают, каким образом мы дошли до горячей прокси-войны с западными странами, и почему Россия не могла поступить иначе, кроме как занять правильную сторону в этой войне. Дзен-канал «Выключаем эмоции, включаем ум» кратко напоминает о долгой истории агрессивной натовской политики, направленной против жизненных российских интересов (ссылка):



…ни Россия Ельцина, ни Россия Путина никакой угрозы им не несла. Тем более, что Путин говорил о том, что просил принять нас в НАТО – и это его заявление не опровергнуто Вашингтоном.

Поэтому, если они опасались нашей страны, то могли ухватиться за эту идею и просто втащить нас в свой военный блок, чтобы мы, так сказать, были подчинены этой структуре, находились под присмотром и никогда не отбились от рук.

Логично? Логично! Но они этого не сделали.

Ну и как на все эти шаги “доброй воли” и выражение нашей дружбы ответили американцы?

Вот, как они нам ответили.

Сначала попытались продолжить процесс распада СССР, распространив его уже на Россию, поддерживая сепаратизм и на Кавказе, и в Татарстане, и в других республиках, и даже на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Затем им удалось подбить Джохара Дудаева на противостояние с федеральным центром, а после начавшейся военной операции в 1995 году они начали лепить в своих СМИ из этих сепаратистов — героев-повстанцев, затем создали из Чеченской республики рассадник терроризма, забрасывая на её территорию международных террористов со всего мира для подготовки террористических банд и общего руководства, а также поддерживали этих террористов и оружием, и средствами связи, и материально, поставляя всё это через территорию Грузии.

На внешнем контуре они тем временем, пользуясь своей неограниченной властью, развалили Югославию, оторвали от братской нам Сербии Косово, а затем и разбомбили эту страну, начав тот самый послевоенный пересмотр границ в Европе, в котором теперь обвиняют нас, якобы мы первые посягнули на послевоенный миропорядок.

Ну и помимо этого беспредела в отношении европейской страны они начали расширение НАТО на восток, придвигая базы ПРО к нашим границам, а на наши опасения отвечали, что это всё не против нас, в то же время не принимая нас самих в этот блок.

После Ельцина к власти пришёл Путин, и в первые два срока он тоже не шёл ни на никакое противостояние с Западом. Среди главных задач президента России было: а) сохранить страну от дальнейшего развала; б) выплатить многомиллиардные внешние долги, в) вытащить людей из нищеты; г) запустить экономику… и так далее, до буквы “я” и в числе этих задач не было задачи на какую-либо конфронтацию.

Вот он последовательно и выполнял эти мирные задачи:

Выплачивал долги МВФ и Парижскому клубу, увеличивал доходы бюджета, привлекал инвесторов, возвращал к жизни авиастроительные, судостроительные предприятия и предприятия оборонно-промышленного комплекса, проводил интеграцию на постсоветском пространстве, чтобы это способствовало более высокому экономическому росту страны.

И два первых его срока мы не шли ни на никакие геополитические конфликты с США в частности и с Западом в целом:

Захотели США ввести войска в Афганистан – ввели, мы не протестовали и не клеймили их, а наоборот сочувствовали в связи с терактом, произошедшим 11 сентября 2001 года.

Несмотря на их явную ложь о том, что в Ираке есть химическое оружие, мы также не протестовали и не клеймили их необоснованную агрессию против этой страны, где они уничтожили миллионы ни в чём не повинных мирных граждан.

Да и в период, когда президентом был Медведев мы тоже не перечили им в Совбезе ООН. Вот захотели они уничтожить ливийского “диктатора” Муаммара Каддафи в 2011 году, и мы не препятствовали им в этом, потому что в Совбезе ООН не проголосовали против введения над Ливией бесполётной зоны, а воздержались, что позволило им провести операцию по уничтожению Каддафи руками террористов.

Но если бы они только гегемонили себе где-то вдалеке от России, пользуясь своей неограниченной властью и назначив себя на роль мирового жандарма, у нас не было бы оснований начинать с ними геополитическое противостояние, мы и далее продолжали бы развивать свою экономику.

Однако они не давали нам спокойно развиваться даже в экономическом плане, пытаясь навредить, где только могли.

О том, как они это делали, я уже писал здесь и здесь, но поясню ещё раз и где-то дополню.

Они не только ввели негласный запрет на создание в России высокотехнологичных производств, но и пытались помешать интеграции стран на постсоветском пространстве, боясь, что экономическая мощь нашей страны уж очень сильно вырастет, вероятно, продолжая вынашивать планы раздела России.

Например, чтобы не допустить прихода к власти в одной соседней стране пророссийского политика, который мог поспособствовать более тесной экономической интеграции этой страны с Россией, они устроили там неконституционный третий тур президентских выборов и привели к власти прозападного политика.

А перед этим в 2003 году они провели “цветную революцию” в Грузии и тоже привели там к власти антироссийски настроенного президента – Саакашвили, после чего тот с подачи американцев начал разжигать конфликт в Южной Осетии и Абхазии, чтобы создать для России очередную проблему, вынудить нас встать на защиту этих народов и тем самым помочь США обвинить Россию в агрессии, и дать основание для введения экономических санкций, а это были, напомню, 2003-2008 годы, когда мы, повторюсь, вели себя тихо-мирно.

Действия антироссийской направленности продолжались ими и внутри страны: попытка совершить “цветную” “снежную” революцию в России 2011-2012 годах, и по периметру: “цветные” революции в странах бывшего СССР. Цель была проста: внутри страны привести к власти полностью подконтрольную прозападную оппозицию, а в соседних странах – лояльных Западу политиков, чтобы предотвратить интеграцию этих стран с Россией.

И когда США в очередной раз совершили уже вооружённый переворот в одной из соседних стран в 2013 году, грубо вмешавшись в наши отношения с ними и в очередной раз сорвав интеграционный процесс, у нас уже не оставалось ни малейшей возможности оставаться в стороне.

Напомню, что мы совершенно мирно на конкурентной основе, договорились с легитимной властью той страны о более тесном экономическом сотрудничестве, предложив более выгодные условия, нежели Евросоюз, который предлагал ей только некую евроассоциацию без вливания инвестиций.

Нашим правительством уже были заключены многомиллионные контракты с предприятиями этой страны, а на её развитие Россией был выделен кредит в размере $3 млрд.

В результате этого переворота, нам был совершенно необоснованно нанесён не только большой материальный, но и огромный моральный удар.

Если бы мы просто малодушно отошли в сторону, то помимо унижения русских, живущих в Крыму, наш Черноморский флот был бы выдворен со своей многовековой морской базы, из города, политого кровью наших предков, и после принятия в НАТО этой страны, а затем и Грузии, это море стало бы практически внутренним морем НАТО…

Добавлю от себя, что за дружбу с США всегда приходится платить. Конкретно Украина в качестве платы за дружбу с США получила потерю Крыма с Донбассом, горячий конфликт с Россией, полное разрушение экономики страны и потерю огромной доли населения. Для России тоже был уже готов счёт. Если бы мы подружились с США, мы бы примерно сейчас начинали уже боевые действия против Китая. Одновременно с этим американцы поддерживали бы весь антироссийский сепаратизм, который только могли бы раздуть — на Кавказе, в Сибири, в других регионах России.

Повторю ещё раз, трагический пример Украины — железное доказательство очевидного. Если американский политик предлагает вам дружбу, плюньте ему в лицо. Нет ничего хуже и опаснее для государства, нежели дружба с современными США.

2. В российской судостроительной высказались по модной ныне теме использования военных дронов (ссылка):



Проектно-конструкторские бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) готовы создавать корабли-дрононосцы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор холдинга Алексей Рахманов.

«То, что сейчас очень многие страны мира разрабатывают безэкипажные корабли и суда, а также думают над проектами корабля, который в соответствии с правилами русского языка придется назвать дрононосцем, не секрет», — сказал глава ОСК.

Задача обеспечения нашей армии дронами за последние полтора года во многом была решена частной инициативой: закупками дронов на средства добровольцев, усилиями частных разработчиков и импортёров, которые активно начали решать проблему нехватки дронов в войсках ещё весной-летом прошлого года.

Между тем, в ОСК, во-видимому, задумались о разработке судов, адаптированных под нужды дроноводства, только сейчас. И судя потому, что никаких конкретных планов не было озвучено, госзаказов по этой теме пока нет и активных разработок пока не ведётся.

Это к вопросу о приватизации нашей судостроительной отрасли. Сейчас идёт очередная технологическая революция в военном деле, и как показывает практика, частные производители умеют справляться с текущими задачами лучше, чем неповоротливые государственные структуры.

3. Российские «оппозиционеры», переехавшие на Украину, высказывают новые идеи.

Они хотят поставить ядерный потенциал России под западный контроль, чтобы запуском наших ракет с ядерными зарядами управляли две кнопки – одна в Москве, а другая в Вашингтоне, и без вашингтонской кнопки ничего бы не работало. Таким образом, будет устранено ядерное сдерживание Запада – вместо этого Россия будет ядерно сдерживать Китай интересах США (ссылка).

Повторюсь, мы об этом знали и ранее: США мечтают заставить Россию взять бы на себя самоубийственную роль тарана против Китая – примерно так же, как они уже вынудили вставшую перед ними на колени Украину стать тараном против России.