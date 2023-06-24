 

Мнение: Пригожин и росармия

24.06.2023, 17:35, Разное
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Не далее как месяц назад я писал о фигуранте:

“…И что мы видим? Мы видим довольно занятную картину именно в российском информационном пространстве – что никакой армии НЕТ. Есть некто Пригожин и есть его «Вагнер», который один и воюет, и одерживает невероятные победы, и занимает все информационное пространство целиком. При том что, как Пригожин не устает подчеркивать, он к армии не имеет никакого отношения, бойцы Вагнера – тоже не военнослужащие, а вот главных командиров росармии – генерал-фельдмаршала Шойгу, начальника генштаба Герасимова и кучу высокопоставленных воинских начальников по всему Рунету кроют все кому не лень, с самим Пригожиным во главе.

Об этом ли мечтали в Государственной Думе и в правительстве, запрещая Эхо и Новую? Сейчас модно в интернет-гостиных обсуждать тему, почему Пригожина не сажают, как какого-нибудь Яшина – ведь бравый «кремлевский повар» уже практически в режиме нон-стоп выпускает разного типа «дискредитирующие армию» и ее главнокомандующих заявления. Гораздо реже, впрочем, замечают, что само существование ЧВК Вагнер на фронте является дискредитацией росармии в самом строгом смысле слова «дискредитация».

В самом деле – чем занимается «Вагнер» на фронте? Он берет Бахмут. А почему Вагнер берет Бахмут – ведь там вроде бы есть натуральная росармия? Нам отвечают, что Вагнер берет Бахмут, потому что он делает это ЛУЧШЕ. Потом вступает Пригожин и объясняет во всеуслышание, что если б не он, то Бахмут вообще бы никогда не взяли. В итоге Путин объявляет Вагнеру и Пригожину БЛАГОДАРНОСТЬ «за взятие Артемовска». Вопрос – кто в этом кейсе дискредитирует российскую армию?

Вывод из всего этого простой: невозможно спорить с реальностью” (25 мая 2023).

Источник: Размышления вольного социолога


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