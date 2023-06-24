Банк Англии выпустил памятные монеты в честь 25-летия «Телепузиков»

Королевский центральный банк Соединённого Королевства выпустил юбилейные монеты номиналом в 1, 2, и 5 и 10 фунтов стерлингов с изображениями героев популярного детского шоу «Телепузики».

Презентацию монет приурочили к месяцу гордости, который проходит в Великобритании.

По словам главы Банка Англии Субхаммараджамана Пратика, на «Телепузиках» выросло целое поколение британцев. Шоу учит детей разумному, доброму и светлому, а также прививает им толерантное отношение к существам независимо от их видовой и гендерной принадлежности. На аверсе монеты изображены телепузики Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, обнимающие соответствующие цифры, а на обратной стороне монеты красуется профиль короля Карла III.

В Палате лордов Великобритании приветствовали выпуск памятных монет, отметив, что создатели «Телепузиков» стали примером для многих членов парламента.

– Творить так, как они (создатели шоу – прим.) непросто, – признался лорд Нортон Кельвин. – Но мы принимаем все меры, чтобы стимулировать наших законодателей таким образом, чтобы они тоже создавали подобные шедевры на законотворческом поприще. В честь 25-летнего юбилея шоу Палата лордов на один день откажется от традиционных одеяний и париков. Почтенные лорды придут на заседание в костюмах героев этого шоу, а председательствовать будет сам лорд-канцлер в костюме Тинки-Винки.

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