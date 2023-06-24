 

“Не спала всю ночь”: Собчак жестко сорвалась на мат

24.06.2023, 17:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Порой влиятельные люди используют обсценную лексику для выражения мыслей. Медиапространство кишит ругательствами, хотя русский язык предлагает роскошную альтернативу в рамках литературной нормы. Не раз на сквернословии попадался режиссер Константин Богомолов, а теперь, видимо, передал эстафету жене. Ксения Собчак жестко сорвалась на мат 24 июня.

Причиной стала сомнительная заметка, в которой утверждалось, что Ксения Собчак и Иван Ургант выехали в Израиль. Блондинка в шоколаде разозлилась из-за поста и дала комментарий в личном телеграм-канале.

“На *** пошли. Я в Москве. И не спала с редакцией всю ночь. И Ваня, думаю, тоже”, — написала вдруг Ксения Собчак. Из-за мата журналистка выставила себя в невыгодном свете перед культурной и высоконравственной аудиторией блога.

Кому больше дано — с того больше и спрашивается. Имея авторитет, Ксения Собчак подмочила репутацию и показала пример того, как делать не надо.

Всегда есть способ осудить обидчиков, не нарушая сетевой этикет. Впрочем, некоторые фанаты поддержали телеведущую и даже сочли ее слова забавными. Это лишний раз доказывает, что лидеры мнений, как Ксения Собчак, должны оказывать на публику благотворное воздействие, а не опускаться до уровня похабных бесстыдников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову

24.06 / Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

24.06 / Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

24.06 / Пригожин: По поводу «предательства» – президент ошибается. Мы патриоты – вся ЧВК «Вагнер»

24.06 / BMW отзывает 37 700 автомобилей в России

24.06 / Андрей Воробьев встретился с штабом общественной поддержки

24.06 / Владимир Путин про Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер»: Авантюра, мятеж и удар в спину

24.06 / Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

24.06 / Доверяют Брюсселю больше, чем собственным властям — 58% британцев выступают за возвращение страны в состав ЕС

24.06 / «Мы спасаем Россию» – Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». Что известно на утро 24 июня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика