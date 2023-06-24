 

С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову

24.06.2023, 17:29, Новости дня
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Прискорбная весть обрушилась на россиян 23 июня 2022 года. В этот день вследствие инфаркта умер Юра Шатунов. Ему было всего 48 лет. Не стало артиста с большой буквы, светлого человека и самоотверженного трудоголика.

Смерть кумира миллионов стала настоящим шоком. Народ обожал его музыку и продолжает любить до сих пор, поэтому немудрено, что поминки по Юре Шатунову в Москве прошли с большим размахом.

На Троекуровском кладбище собрались близкие, друзья, коллеги покойного певца. Фанаты тоже решили почтить память знаменитости, захватив на погост цветы, траурные ленты и плакаты. Кто-то даже надел футболки с изображением Юры Шатунова.

На ритуальной церемонии бывший клавишник “Ласкового мая” Андрей Шишкин выступил с речью перед приходом иерея Василия Бакулина, а экс-солист группы Сергей Серков раздавал автографы всем желающим.

Юра Шатунов – человек из народа, который располагал к себе людей с открытым сердцем. Его песни стали синтезом искренней простоты и глубокой смысловой памяти.

“Седая ночь”, “Белые розы”, “Детство”, “Розовый вечер” — эти и другие шлягеры актуальны сегодня, как и много лет назад. А все потому, что вместе с музыкой Юра Шатунов подарил публике кусочек своей души.


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