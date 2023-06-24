“Одежда меняет состояние человека”: Надежда Бабкина рассказала об участии в новых шоу “Модный народный” и “Прошу, прости!”

Надежда Бабкина — популярная артистка и ведущая. Чаще всего ее можно увидеть в передачах, посвященных внешним преображениям. Сейчас знаменитость задействована сразу в двух проектах: “Модный народный” и “Прошу, прости!”.

О шоу “Модный народный”

Больше десяти лет Бабкина была экспертом в передаче «Модный приговор» на Первом канале. Однако потом съемки шоу были приостановлены. По словам Бабкиной, концепция Первого канала изменилась.

Вскоре ей поступило предложение от другого канала — принять участие в передаче «Модный народный». По словам артистки, в этом проекте гостям не выносят вердикты, «никто никого не приговаривает». Бабкиной нравится, что в этой передаче приоритетной является социальная составляющая: «Люди к нам приходят совершенно разного круга, с разными проблемами. То ли там что-то в семье не сложилось, то ли, наоборот, сложилось, но очень плохо. Человек махнул на себя рукой и говорит «Да ладно уже, как есть – так и буду доживать свой век». А на самом деле совершенно все по-другому, когда начинаешь общаться. Я говорю герою: в конце концов тебя никто не заставляет. Не понравится – это же твое дело. Никто никого не обязывает и не заставляет, но эта игра превратилась в такую форму, что людям это нравится».

Герою предлагают четыре разных образа. Бабкина отмечает, что одежда действительно меняет человека, его эмоциональное и психологическое состояние. Когда человек опрятный, ухоженный, красивый, то ведет и ощущает себя иначе.

Певица отмечает, что на съемочной площадке царит дружественная благоприятная атмосфера. Ей нравится, что никто никого не обижает, не оскорбляет, не унижает. В коллективе работают настоящие эксперты, каждый является профи в своем деле. Передача полностью отображает концепцию шоу, ведь образы для героев придумывают как профессиональные, так и народные стилисты.

О передаче “Прошу, прости!”

Бабкина стала вести ее одну передачу на НТВ – «Прошу, прости!». По сюжету в каждом выпуске встречаются люди, которые находятся в ссоре, между которыми наблюдаются непримиримые противоречия. Задача создателей проекта — помочь людям помириться, воссоединиться, забыть былые обиды.

Бабкина поддерживает всех участников. «Пришел человек попросить прощения там, условно говоря, у своего единственного друга которого уже 20 с лишним лет не видит из-за своей глупости, из-за вот этого эго, гордыни. Он не может пересилить себя, элементарно попросить прощения для того, чтобы и ему, и другу стало хорошо. Тому. Мы с ним беседуем. Я говорю «Ну что, момент, так сказать, такой важный наступил, мы поговорили. Там дверь. Иди в эту дверь, там комната ожидания, а я буду слушать вторую сторону медали». Приходит второй человек и мы начинаем беседовать. Он рассказывает свою версию: на что он обиделся, как это произошло. Может, у человека были такие обстоятельства, ведь всякое бывает. В конце концов, тот человек который со мной в финале беседы, либо идет в ту комнату ожидания и они там обнимаются и прощают друг друга, договариваются, либо не идет в ту комнату», – объясняет концепцию нового проекта звезда.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Артистка признается, что проблемы обид, предательства и прощения хорошо знакома. Был период, когда певица копила негатив в адрес тех, кто ее обидел. Но потом она поняла, что делает хуже только себе. Научившись прощать обидчиков, Бабкина обрела душевное спокойствие. Сейчас для нее каждое предательство является наукой и школой. К обидчикам она старается относиться к эмпатией. По мнению звезды, это им жить сложнее с их же злом.

О расставании с Гором

Одно время в прессе писали о том, что Бабкина рассталась со своим молодым избранником Евгением Гором. Было предположение, что артистка закрутила роман со своим пиар-директором и личным помощником Сергеем Рябовым.

Однако артистка сама развеяла эти слухи. По словам певицы, ее избранник с улыбкой воспринимает подобные слухи, поскольку знает: шумиха вокруг артиста свидетельствует о том, что интерес к этому артисту не угасает. Бабкина подчеркивает, что в ее личной жизни без изменений и она по-прежнему состоит в отношениях с Гором.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

О еде

Кто-то любит мясо, кто-то рыбу, а вот Бабкина обожает зелень. Она считает, что красиво выложенные тарелки базилик, укроп, кинза и т. д. и так представляю собой полезное и насыщенное витаминами блюдо. Также зелень певица обязательно добавляет в супы и выращивает в своем огороде.

О секрете красоты и молодости

В свои 73 года Бабкина выглядит лет на 50. Звезда признается, что не пользуется теми средствами, которыми пользуются большинство россиянок. Также певица не оказалась оказалась любительницей домашних народных рецептов красоты наподобие маски их огурцов. Такие средства красоты Бабкина ставит под сомнение.

Ее секрет красоты заключается в том, чтобы вкладывать в себя деньги и не экономить на бьюти-процедурах. Бабкина регулярно посещает косметолога, чтобы сохранить упругость и молодость кожи. Артистка признается, что некоторые процедуры являются весьма болезненными, но ничего не поделаешь. В конце концов, красота требует жертв.