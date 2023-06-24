Мнение: Мемы дня

Африканские лидеры предложили свое посредничество в отношениях Министерства обороны РФ с ЧВК Вагнер.

ТАСС. Мишустин: участники ЧВК будут лишены льгот на оплату ЖКХ, проезд в общественном транспорте и бесплатное получение медицинских услуг.

Алексей Арестович: Россия напала на Москву.

Ну и я бы все-таки в качестве “мема дня” выбрал старое и вечнозеленое – фразу Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят своей непредсказуемой глупостью».