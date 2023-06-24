 

Мнение: Мемы дня

24.06.2023, 16:35, Разное
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Африканские лидеры предложили свое посредничество в отношениях Министерства обороны РФ с ЧВК Вагнер.

ТАСС. Мишустин: участники ЧВК будут лишены льгот на оплату ЖКХ, проезд в общественном транспорте и бесплатное получение медицинских услуг.

Алексей Арестович: Россия напала на Москву.

Ну и я бы все-таки в качестве “мема дня” выбрал старое и вечнозеленое – фразу Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят своей непредсказуемой глупостью».

Источник: Размышления вольного социолога


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