Мнение: Мемы дня
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Африканские лидеры предложили свое посредничество в отношениях Министерства обороны РФ с ЧВК Вагнер.
ТАСС. Мишустин: участники ЧВК будут лишены льгот на оплату ЖКХ, проезд в общественном транспорте и бесплатное получение медицинских услуг.
Алексей Арестович: Россия напала на Москву.
Ну и я бы все-таки в качестве “мема дня” выбрал старое и вечнозеленое – фразу Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят своей непредсказуемой глупостью».
Источник: Размышления вольного социолога
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