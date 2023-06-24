 

Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка

24.06.2023, 16:10, Разное
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Кети Топурия – весьма необычная мама. Она браво выступает хранительницей семейного очага, что не мешает ей строить сценическую карьеру. Успешная певица родила двоих детей, которые растут здоровыми и счастливыми. При этом Кети Топурия собирается произвести на свет третьего ребенка.

На звездной премии “Мама года 2023” знаменитость рассказала о своих планах. Она не считает возраст препятствием для рождения дитя. Кети Топурия выступает за осознанное родительство и готовность уделить детям время.

Поп-дива надеется на свои силы и способности женского организма. Сейчас артистке всего 36. Кети Топурия знает людей, которые без проблем рожали и в 50, и даже в 60 лет.

Брюнетка воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию и двухлетнего сына Адама. Певица произвела на свет наследницу в 29 лет. Сейчас звезда считает, выбрала идеальный возраст для своих первых родов. Кети Топурия не была готова к ответственному материнству в юности.

По словам светской львицы, врачи советуют рожать до 40 из-за особенностей репродуктивного характера. Отказываться от беременности из-за рисков Кети Топурия не намерена. Она полагает, что все получится как надо.


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