Не самый простой наряд: как стилизовать шорты-бермуды – хит лета 2023

Если вы еще не слышали, шорты-бермуды официально вернулись в мир моды. Знаменитости – такие как Белла и Джиджи Хадид, а также Ирина Шейк и Эмили Ратаковски – неоднократно были замечены в бермудах. С уверенностью можно назвать этот предмет гардероба одним из самых популярных трендов лета.

Многим из вас может быть интересно, как и с чем сочетать бермуды – и это совершенно нормально, ведь это не самый простой предмет одежды. Впрочем, уже к концу этой статьи вы будете чувствовать себя намного увереннее – и сможете носить бермуды так, как это делают селебрити!

Как и с чем сочетать шорты-бермуды, чтобы выглядеть как знаменитость

Итак, какой образ вы хотите создать с вашей любимой парой шорт-бермуд этим летом? Может быть, скомбинировать потертые джинсовые бермуды с черным блейзером для шикарного повседневного наряда? Или просто ищете лучшие идеи для путешествий и отпуска,чтобы выглядеть стильно, но в то же время чувствовать себя достаточно комфортно?

Так или иначе, у нас есть для вас несколько отличных идей! Главное, что вам нужно помнить, – то, что ключом к правильному стилю шорт-бермуд является создание наряда, который выглядит гармонично.

Шорты-бермуды в сочетании с блейзером и туфлями на каблуке

Хотите создать оригинальный образ в стиле городской шик? Сочетайте укороченные джинсовые шорты-бермуды с простой белой футболкой, черным блейзером оверсайз и туфлями или босоножками на каблуке с ремешками. Кроме того, такой вариант хорошо сочетается с футболками с рисунком и кроссовками. Дополните свой образ черным ремнем и солнцезащитными очками, небольшой белой сумочкой и многослойными ожерельями.

Повседневный и стильный летний образ с бермудами

Если вы ищете повседневный шикарный способ носить шорты-бермуды летом, сочетайте потертую джинсовую пару с белой струящейся блузкой с короткими рукавами и обувью на каблуках. Дополните наряд золотыми серьгами-кольцами, крупными ожерельями и браслетами и яркой сумочкой.

Как носить черные джинсовые шорты-бермуды летом

С чем носить черные джинсовые шорты-бермуды? Черные бермуды можно легко сочетать с простой белой футболкой, туфлями или босоножками на каблуках, сумочкой с текстурой крокодиловой кожи и солнцезащитными очками, чтобы создать образ, идеально подходящий для лета. Шорты такого типа также могут хорошо сидеть на девушках с пышными формами, особенно если это модель с завышенной талией.

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С чем носить джинсовые бермуды?

Как и бермуды, джинсовая ткань находится в тренде. Не знаете, с чем сочетать джинсовые бермуды? Не хватает вдохновения? У нас есть отличная идея! Возьмите бермуды, добавьте к ним джинсовую рубашку – лучше всего оверсайз, возьмите черные туфли на каблуке. Завершат образ эффектные солнцезащитные очки.

С чем носить шорты-бермуды в отпуске?

Шорты-бермуды — один из самых распространенных предметов одежды, который вы обязательно найдете в чемодане любого человека, отправляющегося в летний отпуск. Это совершенно неудивительно, ведь бермуды удобные, могут быть повседневными, а более длинную пару можно легко надеть поверх купальника или укороченного топа. Дополните свой выходной образ шлепанцами или сандалиями и открытой рубашкой из легкого материала – и вы просто неотразимы!