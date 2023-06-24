По-настоящему летний тренд: в моде – льняные рубашки всех оттенков золота

Лен является материалом, который неподвластен времени. Одежда из него всегда пользовалась большой популярностью в летнее время. В жаркую погоду она является просто незаменимой, поскольку отличается легкостью и гигроскопичностью. А в 2023-м по-настоящему модным трендом являются льняные рубашки всех оттенков золота, которые смотрятся весьма элегантно. Вот какие образы с ними предлагают стилисты.

Рубашка на пуговицах

Самые популярные льняные рубашки – это, несомненно, рубашки на пуговицах. Можно застегнуть их почти до самого верха или только на четверть. А можно оставить полностью расстегнутыми, если надеть вниз облегающий топ. Таким образом, льняная рубашка на пуговицах – это основа гардероба любого стиля, и носить ее можно, используя множество самых разных способов. В летнее время она будет просто незаменимой вещью. Стилисты предлагают носить рубашку золотистого оттенка, например, с любимыми брюками.

С белыми шортами

Льняная рубашка с оттенком золота прекрасно сочетается с шортами. И если вы хотите выглядеть стильно и при этом сохранять непринужденный, повседневный вид, напоминающий туристический шик, стилисты рекомендуют вместо джинсовых надеть льняные шорты любого цвета, например белого. А рубашке предпочесть золотистый льняной жилет. В таком наряде очень удобно совершать прогулки и осматривать достопримечательности.

С белыми джинсами

Сочетание льняной рубашки с джинсами может стать вашим любимым нарядом в летнее время. Поскольку лен является легким, дышащим материалом, брюки из денима могут быть и поплотнее. К такому образу подойдут, например, белые джинсы и бледно-желтая рубашка. Этот лук является сдержанным и элегантным.

Льняной тотал-лук

Еще один вариант на лето, рекомендуемый дизайнерами, – это создание льняного тотал-лука бледно-желтого цвета с небольшим блеском. Он является одним из самых модных трендов лета 2023 года. К свободной рубашке нараспашку и таким же свободным брюкам нужно подобрать топ того же цвета. Украшения не должны быть яркими. К такому наряду хорошо подойдет крупный жемчуг, а из обуви – удобные сандалии черного цвета.

Льняные вещи разных цветов

Если вам не очень нравится идея тотал-лука и хочется чего-то более свежего, более яркого, вы можете разбавить монохром, надев льняные вещи разных цветов. Помимо золотистой льняной рубашки приобретите несколько брюк из этого материала различных ярких цветов, например синего, зеленого, бирюзового, собрав целую коллекцию. И смело сочетайте их с золотистым верхом.

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Нарядное платье-рубашка

Платье-рубашка является очень удобной, универсальной одеждой, которую стилисты рекомендуют приобрести всем представительницам прекрасного пола. Она также прекрасно подходит для ношения в жаркую летнюю погоду. Она может быть и короткой, и иметь среднюю длину. Ее можно надевать и в повседневной обстановке и отправляясь на на вечеринку. В первом случае к льняному платью-рубашке нежного желтого оттенка нужно подобрать неброские сережки и сандалии на плоской подошве, а во втором – массивные золотые серьги, жемчужное ожерелье и элегантную обувь.

Золото на золоте

Золотые украшения никогда не выходят из моды и хорошо сочетаются практически с любыми образами. При этом, по мнению стилистов, много золота не бывает, и они рекомендуют дополнять наряд с рубашкой изо льна аксессуарами из золота, имеющими сдержанную форму. Они называют сочетание золота с золотом просто волшебным. Чтобы образ был элегантным, оставьте расстегнутыми одну или две пуговицы на рубашке, показав сверкающее ожерелье.

Вместо вечернего платья

Легкий брючный костюм из золотистого льна можно носить и в течение летнего дня, но можно также надеть его на вечернее мероприятие как альтернативу нарядному платью. Чтобы усилить эффект, стоит дополнить образ золотыми аксессуарами и элегантной сумочкой белого цвета.