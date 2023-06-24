«Вооруженный мятеж»

Пригожина против российской армии. Обновляется.

В Москве режим КТО, в Ростове-на-Дону — вооруженные люди на бронетехнике, перекрыты федеральные трассы, дым над Воронежем.

В Telegram-каналах, входящих в сетку ЧВК «Вагнер», вечером 23 июня было опубликовано видео, на котором — как утверждают его авторы — якобы запечатлены последствия артобстрела мест дислокации ЧВК. Авторы видео ставят под сомнение, что удар мог быть нанесен с украинской стороны.

Следом в тех же тг-каналах появилась серия аудиозаписей с голосом якобы принадлежащим Евгению Пригожину, в которых сообщалось о намерении оказать вооруженное сопротивление частям Минобороны. Подлинность данных записей пока не подтверждена.

В то же время официальные лица уже отреагировали на сложившуюся ситуацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Кремль в курсе ситуации вокруг Пригожина», и отметил, что «все необходимые меры принимаются».

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела за призывы к вооруженному мятежу. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

0:00. У Вагнер-центра в Петербурге пока спокойно, как в обычные вечера. Даже Росгвардию не выставили. Проехала одна патрульная машина проехала, передает наш соб. корр.

0:01. Сайт и телеграм-канал Кремля в полночь опубликовали видеообращение Путина ко Дню молодежи.

0:10. На Пригожина возбуждено уголовное дело.

ЦИТАТАЗаявление Генпрокуратуры:

«Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет».

0:22. РИА Новости цитирует Центр общественных связей ФСБ.

ЦИТАТАЗаявление ЦОС ФСБ:

«Вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией.

<…> Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются "ударом в спину" российским военнослужащим…»

0:32. Обыски в «ЧВК Вагнер Центре» в Петербурге не подтверждаются: соб. корр. «Новой»

Возле здания «ЧВК Вагнер-Центр» на Зольной улице в Петербурге сейчас наблюдается только большое скопление журналистов и любопытствующих прохожих.

«По крайней мере, пока, никаких обысков в центре не происходит, тем более — с участием спецназа, как ранее сообщили в некоторых телеграм-каналах, — прокомментировала «Новой» около половины первого ночи пресс-секретарь «ЧВК Вагнер-Центр» Анна Замараева. — Нас на данный момент даже телефонными звонками не тревожили. Если что-то начнется — мы сразу сообщим в своих каналах».

0:45. Экстренное обращение генерала Суровикина к бойцам «ЧВК Вагнер».

ЦИТАТАСергей Суровикин — «вагнеровцам»: «Мы одной крови. Я призываю вас остановиться»

«Я только что по приказу руководства Министерства обороны прибыл с переднего края, с передовой. Где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу (…) насмерть с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству командирам и бойцам ЧВК «Вагнер».

Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риск, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. (…) Я призываю остановиться.

Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. (…) Тяжелое для страны время. Пока не поздно нужно (…) подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их пункты постоянной дислокации (…).

Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации».

1:45. В эфире Первого канала призвали задержать Пригожина.

Сюжет спецвыпуска на Первом не занял и 5 минут. Телеведущая Екатерина Андреева зачитала основные тезисы официальной реакции ведомств: видео с «обстрелом» позиций вагнеровцев — постановка. Бойцам «Вагнера» нельзя подчиняться «преступным приказам», не совершать «непоправимых ошибок». Необходимо «принять меры к задержанию» Пригожина… После этого продолжилась передача о дизайне «Не лыком шиты…»

1:53. Спецкор Василий Полонский сообщает: перекрыты подъезды к зданию Администрации президента в центре Москвы. И въезд в Кремль закрыт — подняты дорожные препятствия, рядом дежурят наряды полиции.

2:22. На Первом канале прошел еще один спецвыпуск. Показали старое обращение генерала Суровикина. Следующий спецвыпуск скоро, видим его анонс. А тем временем появилась новая аудиозапись с голосом Евгения Пригожина.

2:30. На вопрос, появились ли уже вагнеровцы в Ростове, ответ простой: они оттуда никогда и не уходили

Еще со времен сирийской кампании Ростов-на-Дону был точкой, куда, например, привозили гробы с «вагнерами». Сюда же за компенсациями приезжали их родственники.

С началом спецоперации в Украине Ростов стал настоящим прифронтовым городом. Здесь расположен штаб Южного военного округа, крупнейший окружной военный госпиталь. Сюда свозят убитых и раненых, это первый крупный военно-медицинский хаб. В Ростов приезжают родственники на опознание убитых. Со времен 124-й «щербаковской» лаборатории с двумя рефрижераторами периода первой чеченской войны здесь все сильно изменилось.

Вагнеровцы давно облюбовали Ростов-на-Дону. Рестораны города полны даже в будни. Основные посетители — люди в стиле «милитари». В городе уверенно растет спрос и цены на жилье: и аренда, и покупка. Некоторые вагнеровцы перевозят в столицу ЮФО семьи — зарплаты это позволяют и ехать недалеко: сейчас от линии соприкосновения до границы с Россией на самом узком участке — около 120 км. Город, по сути, представляет собой спящий гарнизон «музыкантов». При этом в подразделениях ЧВК Пригожина, «расквартированных» в Ростове, действует жесткая внутренняя дисциплина и связь с кураторами поддерживается даже во время отпуска.

Именно с «наличием» в городе наемников связаны меры безопасности, которые предпринимаются в городе после недавнего заявления Евгения Пригожина: объявлен план «Крепость», введен режим повышенной готовности личного состава силовых структур. У силовиков есть информация о численности вагнеровцев в городе. Видимо, что-то силовикам известно и о количестве незаконного оружия, которое с 2014 года «гуляет» через границу, в том числе — в Ростове-на Дону.

Вокруг города на крупных магистралях выставлены блокпосты. Некоторые улицы Ростова перекрыты, под усиленную охрану взят штаб Южного военного округа. Над городом барражируют вертолеты.

Катерина Матвеева, для «Новой газеты»

2:40. Генпрокурор Краснов лично доложил Путину о возбуждении дела против Пригожина по статье «Вооруженный мятеж», сообщает ТАСС в полтретьего утра.

А мы по этому поводу вспомнили, кого судили по этой редчайшей статье УК РФ, которая предполагает именно открытое вооруженное выступление или восстание против власти. Читайте наш обзор.

Продолжение утром.

Что известно на утро 24 июня

Губернатор Ростовской области Василий Голубев трижды опубликовал в своем telegram-канале призыв к жителям области не выходить на улицу. «Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — пояснил он.

Губернатор Воронежской области призвал воздержаться от передвижений по федеральной трассе «Дон», дорогам регионального и местного значения. С аналогичным заявлением выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, призвавший жителей по возможности не ездить в южном направлении, в сторону Воронежа.

В Москве и Подмосковье усилены меры безопасности. Сергей Собянин и Андрей Воробьев сообщили о проведении антитеррористических мероприятий. На дорогах введен дополнительный контроль. Подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии подняты по тревоге, административные объекты взяты под усиленную охрану.

Пропагандисты и чиновники, ранее активно комментировавшие боевые действия, сейчас молчат.

В то же время ТАСС и telegram-каналы публикуют фото и видео с занявшими боевые позиции вооруженными людьми и военной техникой в центре Ростова-на-Дону. Их принадлежность пока не идентифицирована.

8:50. Путин в ближайшее время выступит с обращением, — сказала пресс-служба Кремля.

9:00. В «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге вошли силовики — «Фонтанка». К зданию на Зольной улице подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардией, они зашли внутрь вместе с людьми в гражданской одежде.

9:10. Минобороны РФ обратилось к «вагнеровцам»: «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина…» И гарантировало безопасность сдавшимся.

Официальные ресурсы Минобороны РФ опубликовали обращение к бойцам «ЧВК Вагнер»:

ЦИТАТАИз обращения Минобороны к «вагнеровцам»:

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны РФ или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность».

Источник

09:33. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил массовые мероприятия в городе и поблагодарил москвичей «за спокойствие».

«В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему». Цитата — по ТАСС.

10:00. Ситуация в Ростове-на-Дону.

10:30. Владимир Путин обратился к нации.

«Это удар в спину нашей стране». Главное из обращения Владимира Путина

Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа.

Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. (…) Против нас направлена фактически вся военная экономическая информационная машина на Западе. (…) Это битва, когда решается судьба нашего народа. Требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа. От боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу.

Именно такой удар был нанесен по РФ в 17 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедией гражданской войны. Русские убивали русских братья братьев, а корыстного выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части.

Мы <…> защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы Вагнер. (…) Их имя и славу тоже предали.

Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийсту, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.

Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной: фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Как президент РФ и Верховный главнокомандующий, как житель РФ я сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан.

Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.

Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родины мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.

11:00. На улицах Воронежа нет вооруженных формирований — корреспондент «Новой газеты»

Чуть позже 5 утра сегодняшнего дня все государственные СМИ Воронежской области начали порционно выдавать сообщения о том, что по федеральной трассе М-4 (ее протяженность в границах региона составляет 313 км) движется колонна военной техники. Публикации сопровождали призывами «не пользоваться федеральной трассой "Дон" и индивидуальными транспортными средствами».

«Ситуация находится под контролем, силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — говорится в официальном сообщении администрации региона. «Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле», — добавил губернатор Александр Гусев.

Вскоре было опубликовано решение об отмене всех массовых мероприятий на территории области. В частности в ЦПКО «Динамо» сегодня должен был состояться День молодежи, но уже в 7:00 оттуда спешно начали вывозить все приготовленные заранее праздничные атрибуты.

К 9:00 в регионе был введен режим контртеррористической операции, о чем сказал национальный антитеррористический комитет. Глава региона назвал ситуацию «стабильной»: «Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие».

По сообщению правительства Воронежской области, губернатор поручил оперативно помогать всем автомобилистам, застрявшим в пробках из-за перекрытия «Дона« в пределах региона (с 464 по 777 -й км.). Перекрытое движение по трассе «Дон» создало колоссальные пробки на выезде из города в сторону Ростова-на-Дону, путей объезда нет вообще.

На 10:30 субботы в Воронеже относительно спокойно, лишь колонна из нескольких «Шкод» с надписью «Военная автоинспекция« промчалась по дамбе Чернавского моста в сторону южного выезда из города.

11:43. Минтранс Московской области попросил россиян воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Ведомство объявило, что перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

11:45 Губернатор Александр Гусев только что объявил, что российские военные «проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия» на территории Воронежской области в ходе контртеррористической операции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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