Кардиолог Шахнович заявил, что правильное употребление лекарств и воды защищает от инфарктов на даче

Кардиолог Шахнович предупредил, что пребывание на даче может нанести вред сердечно-сосудистой системе, если человек не соблюдает ряд правил.

Многие люди летом занимаются садоводством. Это тяжелый труд, к которому городские жители не привыкли. Специалист отметил, что интенсивные физические нагрузки могут привести к инфарктам или инсультам. Жара может привести к обезвоживанию и перегреву организма, что также оказывает неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды.

На сосудистую систему могут влиять перепады температуры, например, при купании или переходе из закрытого помещения на улицу. Кардиолог добавил, что пожилые люди, уезжающие в отпуск, часто забывают принимать лекарства, нерегулярно пополняют аптечку и пропускают назначенное лечение. Это может привести к печальным последствиям.

Шахнович отметил, что для предотвращения сердечного приступа необходимо регулярно принимать назначенные лекарства. Также важно пить достаточное количество воды. Даже если нет сердечных заболеваний, рекомендуется выпивать два литра жидкости в день. Доктор посоветовал дачникам быть осторожными и не перенапрягаться, использовать низкие табуретки, чтобы не наклонять голову вниз, избегать резких перепадов температуры и перегрева, а также поднятия тяжестей.