Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

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24.06.2023, 14:56, Новости дня
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Первый флагманский центр открылся в январе в больнице имени Вересаева, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что в марте пациентов начал принимать флагманский центр НИИ скорой помощи Склифосовского.

Флагманский центр в больнице Вересаева принял более 20 тысяч пациентов. Проведено 7,5 тысячи операций, в том числе в гибридных операционных.

Каждого пятого пациента направили по “красному” потоку. Медики приступили к борьбе за их жизнь с первой минуты поступления.

Прием пациентов во флагманском центре НИИ имени Склифосовского начался 6 марта 2023 года. За три месяца поступили более 11,5 тысячи человек, проведено свыше тысячи операций.

“В критических ситуациях важен и эмоциональный настрой. Поэтому во флагманских центрах, впервые в практике городского здравоохранения, появились социальные координаторы. Их услуги оказались востребованными и актуальными: специалисты помогли пациентам по более чем 400 вопросам”, – рассказал Собянин.

Новые алгоритмы оказания медицинской помощи полностью себя оправдали, считает заместитель главного врача по экстренной помощи флагманского центра больницы Вересаева Сергей Белышев. По его словам, благодаря удобной навигации и новому подходу к логистике удалось существенно ускорить процесс приема пациентов.

“Для пациентов “красного” потока, которым может потребоваться срочное хирургическое лечение, действует отделение с суперсовременными операционными на четвертом этаже нашего корпуса. Благодаря передовому оснащению этого блока мы смогли увеличить количество высокотехнологичных операций”, – подчеркнул он.

В Москве продолжается программа реконструкции зданий поликлиник. Ремонт завершен в 89 медицинских учреждениях, в остальных активно идут работы.


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