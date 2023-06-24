 

Третий год после приговора – как Ефремов выживает в тюрьме

24.06.2023, 14:55, Разное
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Знаменитый актер театра и кино стал героем одного из самых громких скандалов в российском шоу-бизнесе. В июне 2020 года артист насмерть сбил человека, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в тюрьме. Идет уже третий год после приговора.

Несмотря на то, что Михаил Ефремов допустил серьезное правонарушение, многие его поклонники выражают сочувствие и поддержку. Они уверены, что кумир справится со своими проблемами и вернется к любимой профессии.

Кроме того, появилась информация о том, что Михаил Ефремов получил возможность заниматься творчеством в тюрьме. Он имеет доступ к книгам, ручке и бумаге, что помогает ему сохранять связь с миром и не терять свои креативные способности.

Но не все родные и близкие Михаила Ефремова поддерживают его. Старший сын Никита Ефремов заявил, что ему не интересно, что происходит с его отцом. Он якобы считает это все лишним и ненужным.

Защитники заключенного актера надеются, что он скоро выйдет на волю, благодаря процедуре условно-досрочного освобождения. Отметим, что в ноябре Михаил Ефремов отмечает день рождения. В 2023 году у него юбилей — 60 лет.


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