“Со мной не хотели дружить из-за внешности и странной фамилии”: Александр Лойе о звездном детстве, возвращении в большое кино и отношении к браку

Александр Лойе родился 26 июля 1983 года. Его хорошо помнят те, чье детство пришлось на девяностые. Ведь он – тот самый миленький рыженький мальчик, символ эпохи безвременья и пустоты, когда ценности стремительно менялись. В кино маленький Саша попал очень рано и сразу оказался в центре внимания. Первую роль получил в пять лет. Это был художественный фильм «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Саша снялся в эпизоде, но и такая короткая роль запомнилась зрителям. Он настолько органично смотрелся в кадре, как будто там и был. Его искренняя мимика и неподдельные эмоции вызвали большой отклик в сердце режиссера. Потом его стали приглашать сниматься в рекламных роликах и «Ералаше». Наверное, все помнят того озорного непоседу, который всегда попадал в забавные ситуации? И ведь многие смотрели очередную серию только из-за очаровательного неугомонного сорванца. Просто потому, что он привлекал внимание – своей искренностью, непосредственностью и большими, широко открытыми глазами.

Воспоминания о звездном детстве

С ним не хотели дружить именно потому, что он отличался от большинства детей. Во-первых, пошел в школу в шесть лет, а значит, был самым маленьким в классе. Ведь в детстве даже год разницы становится непреодолимой пропастью. Его воспринимали как «мелкого» и неравного несмотря на то, что по части учебы мальчик ничем не уступал сверстникам. Во-вторых, Лойе отличался необычной фамилией, которую сходу никто не мог правильно произнести и запомнить. Внешность тоже нестандартная – рыжий, с веснушками. Вот почему его дразнили одноклассники.

Сам Александр утверждает, что никакого звездного детства у него не было. Существовала некая дистанция между ним и ровесниками, целая пропасть, которую невозможно быстро преодолеть. Но, когда в его жизни появилось кино, маленький Саша смог почувствовать себя значимым, обрел определенный внутренний стержень. После сьемок в «Ералаше» понял, что есть люди, которые ценят в нем индивидуальность, и школьные неприятности остались позади.

Путь в большое кино

Его детство пришлось на «лихие» девяностые. Для съемок новых фильмов недоставало средств. Родители Саши тоже прошли через финансовые трудности. Но в этот период начала появляться новая рекламная индустрия. В рекламных роликах яркий рыженький из «Ералаша» пришелся как нельзя кстати. Лойе обретает популярность, рекламируя газировки, жвачки, курсы английского языка. Была даже реклама одного банка. Ребенок получает серьезные гонорары и в детские годы вносит существенный вклад в семейный бюджет.

Благодаря телевизионной узнаваемости вскоре о нем вспомнили талантливые режиссеры. Наступил период большего кино, который сам Лойе вспоминает с благодарностью. Саша снимается сразу в нескольких картинах: «Год хорошего ребенка», «Сны» Карена Шахназарова, «Хромые выйдут первыми» Михаила Каца.

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Выбор профессии

Немаловажным фактором является и то, что Лойе великолепно сыграл в известном сериале «Приключения Солнышкина». Затем наступил период длительного затишья. Перерыв как раз совпал с переходным возрастом, когда у подростка появились другие интересы: многочисленные гулянья до утра, первая влюбленность, вечеринки с друзьями. После окончания школы Лойе поступает в ГИТИС. Затем оформляет перевод в театральное училище Щепкина. Так начинается уже профессиональная работа актера и период внутреннего самосовершенствования.

Сейчас в Александре мало кто узнает миленького «рыжика». Он намеренно стрижется наголо из-за раннего облысения, носит очки, избегает всяческих мероприятий.

Отношение к браку

Александр по сей день живет с мамой в родительском доме. В настоящий момент мужчине 39 лет, и он не собирается ничего менять. Он как будто стоит выше социальных предрассудков, которые предписывают всем как можно раньше покидать родителей. Не видит смысла тратить деньги на съемное жилье. О создании собственной семьи тоже в настоящий момент не задумывается, хотя и не считает себя убежденным холостяком. Все может измениться, однако для этого нужны серьезные основания. Не должно быть бессмысленных семей, которые создаются только потому, что «так надо».

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Рассуждая о женитьбе, Лойе говорит о том, что видит заранее, когда отношения закончатся, поэтому нет причины вступать в брак. Больше всего его отталкивает эгоизм, глупость и разность интересов. Актер утверждает, что от разрыва обязательно страдают дети. А женщины начинают умело манипулировать ситуацией, стремясь извлечь личную выгоду. Александр убежден, что всякое чувство проходит через два-три года, поэтому изначально нет никакого смысла начинать сожительствовать. По его мнению, каждый человек самодостаточный и должен оставаться свободным.

Отношения с мамой совершенно другие, более целостные и настоящие. Там нет манипуляции, дополнительных скрытых мотивов. Мама всегда любит своего ребенка безусловно.

Рассуждения о счастье

И все же Александр Лойе верит в лучшее, в то, что каждый человек способен меняться под влиянием тех или иных обстоятельств. Рассуждая о счастье, он сравнивает его с романтикой, которой априори не может быть слишком много в жизни. Это то состояние, когда чувства превалируют над логикой, когда восторг и радость становятся неудержимыми и льются через край.

Вместо заключения

Таким образом, звезда во многих вопросах придерживается индивидуальной позиции, не пытаясь следовать нормам общества. Александр – слишком самодостаточный человек, чтобы делить свою жизнь с кем-то посторонним. При этом его искренность и непосредственность поражают и теперь, помогают понять, что в мире есть много прекрасного, независимо от внешних обстоятельств.