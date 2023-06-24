Тренд родом из 90-х: топы-платки снова в моде

Банданы — это универсальный головной убор, который можно носить как повязку на голове или завязывать вокруг хвоста. Но теперь этот предмет можно использовать иначе: носить как топ. Аналогичным образом поступали в девяностые годы.

Разбираемся, как интегрировать топ-платок в свой гардероб для презентации стильных и современных образов.

С аксессуарами

Не бойтесь аксессуаров: чем их будет больше — тем лучше. Благодаря топу-платку у вас остаются открытыми руки и шея. Это означает, что будут уместны колье, браслеты, кольца, цепочки и другие украшения. Не забудьте дополнить лук солнцезащитными очками и шляпой.

С курткой или блейзером

Верхняя одежда является отличным способом подчеркнуть эстетику вашего наряда. Надев блейзер куртку или блейзер поверх топ-платка, вы создадите более утонченный образ, а джинсовая куртка добавит уличной атмосферы.

С ковбойскими сапогами

Ковбойские сапоги и ремень с цепочкой-кончо — идеальное дополнение к топу-платку для презентации лука в стиле вестернкор (Дикий Запад).

«Западная эстетика» включает в себя жакеты с бахромой и джинсовые рубашки, которые идеально сочетаются с банданой. Сохраняйте минимализм, выбрав только одну из этих вещей в стиле вестернкор, или носите сразу все.

Связанный крючком топ-платок

Все, что вам нужно для презентации непринужденного уличного лука — вязаный крючком топ, кроссовки, бейсболка, рваные джинсы и большие солнцезащитные очки. Этот образ объединяется в строгий, но женственный ансамбль. Можете добавить другие изделия, связанные крючком. Например, сумку.

С белыми джинсами

Джинсы с клешем от колена не пользуются той любовью, которую они заслуживают. А зря. Вы можете сочетать их с топом-платком для создания образа в силе ретро. Облегающий верх прекрасно смотрится с расклешенными джинсами.

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С шортами карго

Шорты цвета хаки — это нейтральная вещь, на фоне которой топ-платок смотрится особенно привлекательно, становясь акцентной деталью в образе. Создайте стильный лук с помощью лоферов и носков или подчеркните непринужденный образ карго кроссовками.

Поверх рубашки

Блузка-бандана, надетая на рубашку с пуговицами или водолазку, добавит глубины вашему наряду. Верхняя часть платка украшает грудь и живот, а рубашка снизу украшает шею и руки.

С юбкой

Что делает топ-платок хитом, так это приятный на ощупь материал, легкий и непринужденный вид, а также декоративные узоры. Сочетание топа-банданы с длинной юбкой и сандалиями мгновенно создаст летний образ, даже если вы едете на работу. Можете дополнить наряд соломенной шляпкой.

С брючным костюмом

Ваши любимые туфли на каблуке, топ-платок, льняные брюки и кардиган сделают ваш образ ярче. Чтобы выглядеть еще более официально, заправьте топ в брюки. Дополнительные наряд аксессуарами в виде часов, клатча, украшений из жемчуга.