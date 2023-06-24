Заявления властей

Сергей Собянин, мэр Москвы:

«В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему.»Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья:

«Все наши службы работают в полном объеме. Мы на связи и продолжим вас информировать. Понимаем, как это важно сейчас. Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим Президентом»!Вячеслав Володин, председатель Госдумы:

«Депутаты Государственной Думы, представляя интересы жителей Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего».

Денис Пушилин, врио ДНР:

«Донецкая Народная Республика с Президентом!»Сергей Аксенов, глава Крыма:

«Крым с Президентом!»Александр Богомаз, губернатор Брянской области:

«Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены. <…> Уважаемые жители Брянской области! Призываю вас быть бдительными, сохранять спокойствие, доверять только достоверной информации из официальных источников. О непредвиденных ситуациях прошу незамедлительно сообщать по телефону 112 для реагирования оперативных служб».Рамзан Кадыров, глава Чечни:

«Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы.Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

«Я думаю, что президент дал уже оценку тем действиям, которые совершило руководство ЧВК "Вагнер", конкретно Пригожин. И эта оценка очень взвешенная и правильная. Наказание будет суровым. Поэтому с тем, чтобы не доводить это до большой братоубийственной войны, — одумайтесь. Одумайтесь и сделайте так, чтобы ваша слава, которую вы завоевали в боях, навека была с вами. Не становитесь предателями, не становитесь преступниками своей Родины».Валентина Матвиенко, спикер Совфеда:

«Совет Федерации полностью поддерживает президента и понимает необходимость консолидации общества»Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

«Ставрополье — с Президентом! Наша сила в единстве»Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края:«Краснодарский край с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!»Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совфеда:

«"Единая Россия" с Президентом»Леонид Пасечник: Луганская Народная Республика с Президентом»Владимир Сальдо: «Херсонщина с президентом»Владимир Рогов: «Запорожье с Президентом»

отсюда

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