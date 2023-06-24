Мнение: Мятеж

Президент России Владимир Путин выступил с обращением. И ни разу не упомянув фамилию известного Героя России, назвал его военным мятежником.

Дословно:

– Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.

Отсюда

Что дальше? Герой России сложит оружие? Покинет Россию? Какие еще есть варианты развития событий?

Между тем Москве фактически введен режим КТО, на неделю перенесены выпускные вечера в школах и общегородской выпускной в Парке Горького.



Рис. отсюда

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