Англичанин высмеял ЧВК “Вагнер”, сравнив ростовские события с видеоигрой Call of Duty

Том Уоррен, редактор американского IT-издания The Verges, опубликовал в одной из соцсетей фотографию солдат ЧВК “Вагнер”, лежащих с оружием в Ростове-на-Дону, и сравнил действия этих людей с видеоигрой Call of Duty.

На фотографии солдаты ЧВК лежат на открытой местности. Уоррен считал позицию этих наемников плохой, потому что опыт игры Call of Duty научил его, что всегда нужно держаться рядом с укрытиями. “Игра Call of Duty научила меня, что плохо лежать на открытом поле без укрытия. Похоже, что русские вступили в войну с русскими, несмотря на то, что не проверили свои мини-карты”.