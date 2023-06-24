 

Патриарх Кирилл призвал всех верующих к единству перед лицом общей опасности

24.06.2023, 14:19, Разное
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки внести раздор в страну являются самыми страшными преступлениями, которым нет оправдания. Русская православная церковь опубликовала его обращение на своем сайте 24 июня.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки внести раздор в страну являются самыми страшными преступлениями, которым нет оправдания. Русская православная церковь опубликовала его обращение на своем сайте 24 июня.

В нем говорится: “Военный конфликт – это испытание, в котором, как никогда раньше, мы должны дорожить единством наших народов, молиться и отдавать всего себя воинам, а также друг другу”. Он также призвал тех, кто готов взять в руки оружие и использовать его для причинения вреда своим братьям, пересмотреть свое решение, потому что важно оставаться единым перед лицом общей опасности и преодолеть личные обиды.


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