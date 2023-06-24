Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 24.06.2023
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В связи с набегом укроботов по мотивам известной ситуации до отдельного уведомления снова введен режим "Комментарии только для друзей".
Как ситуация нормализуется, он сразу будет отключен.
Напоминаю о необходимости соблюдать действующее законодательства – нарушители будут удаляться сразу со всеми своими комментариями в данном журнале. Модератору выдан неограниченный лимит на острел.
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Источник: Colonel Cassad
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