Мнение: Ювелирную отрасль продолжают кошмарить

У ювелирных мастеров новая беда. Год с самого начала не задался — крупные ювелирные компании пролоббировали уничтожение малого бизнеса, и Госдума задрала налог на ювелирные мастерские и ювелирные магазины в несколько раз. Значительная доля моих знакомых ювелиров закрывается, а выжившие снижают зарплаты, отказываются от расширения и пытаются разбавить ювелирку чем-то другим.

Теперь пришла новая беда. Из-за несовершенства законодательства ювелирные мастера стали великолепной дичью для проверяющих органов, их теперь можно забивать массово, без труда, как морских котиков в Канаде. Публикую письмо, которое прислал мне опытный ювелир, наблюдающий ситуацию изнутри:

…государство, вероятно в связи со скандалами на Вайлдберриз, обратило пристальное внимание на этот маркетплейс. Сначала государство хотело решить конфликт, но затем, собрав информацию о происходящем, обнаружило на маркетплейсе непаханое поле “серой” ювелирки. Поскольку правила Вайлдберриз прямо запрещали размещаться на маркетплейсе магазинам без лицензии на производство и торговлю ювелирными изделиями, эта ювелирка была именно “серая” — проба в порядке, лицензии нужные есть, а вот проводок через ГИИС ДМДК нет, либо проведены не все изделия. Разумеется, это не вся продаваемая через Вайлдберриз ювелирка, но, рискну предположить, довольно значимые количества.

Теперь, разумеется, будут проверять углубленно и досконально, потому что раскопать такую “золотую жилу” для проверяющих чиновников — отличная возможность показать блестящую отчетность по борьбе с нарушениями, следовательно, премии, карьерный рост и так далее. Уже накопали больше 300 ИП и юрлиц, “подозреваемых в нарушении правил оборота драгмета”, список опубликован (ссылка). Уже ходят слухи, что будет организован отдел по сбору и анализу информации со всех мало-мальски значимых маркетплейсов.

То, что выполнение всех правил отрасли для небольших мастерских с выручкой меньше 200 тыс. в месяц и численностью менее 5 человек, создает почти непреодолимый барьер для работы, государству то ли невдомек, то ли безразлично.

Лично я полагаю, что, проверяя Вайлдберриз, государство неизбежно обнаружит, что мастера-нарушители выставляются и на других маркетплейсах. А там кое-где требований по лицензиям вовсе нет, и ювелирка попросту “черная”, и мастеров, которым на Вайлдберриз попасть нет возможности, куда побольше. Маркетплейсам это максимум обойдется в штрафы, но они большие и переживут, а вот пойманным мастерам штрафы таких же размеров могут попросту сломать жизнь. Через банкротство физического лица, например. Или через уголовный срок по “особо крупным размерам”: мастерские, существующие долго, могли набрать за годы работы внушительный суммарный оборот как металла, так и выручки.

По некоторым личным источникам, уже закрылись или приостановили публичный доступ около сотни магазинов ювелирной тематики — только за последние пару дней.

Большинство знакомых мастеров, кого эта тема касается, попросту уходят из ювелирного ремесла. Они не видят возможности тянуть и работу по заказам клиентов, и административную нагрузку в лице ГИИС, Пробирной палаты, Росфинмониторинга с его очень уж частыми обновлениями ПВК и списков “лиц, причастных к финансированию терроризма”, а еще ведь есть Налоговая! После перевода ювелирной отрасли поголовно на общую систему налогообложения ситуация еще более обострилась. Кто-то меняет вектор с серебра на бронзу, кто-то сворачивает работу с металлом вообще и перепрофилируется на дизайн и 3D, а мастера, которые в силу возраста или иных причин не имеют возможности сменить профиль, и вовсе в полной прострации: идти работать на ювелирный завод на конвейер не хочется, так как заработки недостаточно привлекательны, а в самой работе нет возможности развиваться. Да и берут возрастных мастеров не очень активно, а другой сферы деятельности у них нет.

Конечно, есть возможность для самых крутых “частников-индивидуалов” перейти на полностью “черную” схему работы, когда заказы приходят через круг проверенных людей по сарафанному радио. Для этого нужен уровень мастерства, которым, рискну предположить, владеют около 1-2% от общего числа таких мастеров. Они останутся в зоне риска, но все же этот риск будет существенно меньше.

Какие следуют выводы? Явно идет передел рынка в сторону крупного бизнеса. Однако расчет “отжать” весь сегмент мелких мастерских и частников-индивидуалов ошибочен. Эту долю рынка крупняк целиком забрать не сможет, потому что — на мой личный взгляд — не умеет работать на “массового индивидуального заказчика”. Или чистый масс-сегмент, с плохой полировкой, кривыми моделями, шатающимися в закрепке камнями и прочими прелестями конвейерной работы при невысокой зарплате, или крутой эксклюзив, производимый сотней штук в год и ценой в миллион за каждую. Есть еще сфера несложного “дорого-богато”, но мастера и сами её недолюбливают — в ней негде развернуться по дизайну, оригинальности и навыкам. Впрочем, думаю, процентов десять-пятнадцать рынка “масс-индивидуального” крупняку достанется.

Еще столько же уйдут в “черный сегмент”. Жаль, там есть отличные мастера.

Остальные или перейдут на другие металлы, или сменят профессию.

На рынке резко усилится спрос на индивидуальные работы среднего ценового сегмента. Так как удовлетворить его будет некому, вырастут цены и увеличится импорт. Представляя ситуацию изнутри, могу предположить, что в разы возрастет поток заказов мастерам на иностранщине. Замечательная забота о мелком бизнесе и о художественных традициях, ничего не скажешь.

И потому все больше появляются мысли о том, что пора бы в поддержку Гильдии ювелиров, которая в меру сил поддерживает средние и мелкие (10+ человек) мастерские, организовывать что-то вроде Союза ремесленников, куда созвать мастеров-индивидуалов. Созвать и попытаться донести государству, что мы, разношерстная мелочь, тоже хотим жить, делать интересные штуки и на этом зарабатывать. Мы все совершенно не интересуемся незаконным обогащением на обороте драгметаллов — основная наша прибыль не в наценке на металл, а в дизайне и навыках. И к финансированию терроризма мы причастны быть не можем — это банально невозможно при выручке в 100-300 тыс. в месяц, не считая морально-этических факторов.

За знакомых мастеров могу сказать, что очень часто даже проданные “из-под полы” изделия под какими-нибудь предлогами проводились через кассу, и с этих денег уплачивались налоги.

Так что, если бы ремесленников выделили в отдельную группу, позволили бы работать на дому (сейчас это невозможно из-за требований Пробирной палаты к производственным помещениям) и убрали бы с них государево око в лице Росфинмониторинга (какие правила внутреннего контроля, когда ты один работаешь?), это могло бы спасти огромное количество небольших мастерских. Ну правда, какой вменяемый мастер будет дома делать литьё? Или аффинажем заниматься? Материальный рабочий процесс индивидуального мастера включает восковое моделирование (или 3D-печать), и пост-обработку: полировку, пайку и закрепку камней при необходимости. Все опасные процессы типа литья, аффинажа или лазерной пайки/гравировки отдаются на аутсорс и выполняются в их подготовленных производственных помещениях. Но нет, тонкости здесь никого не волнуют. Изволь арендовать подходящее помещение, изучить методики разработки ПВК от РФМ, трать время или немалые деньги на их обновление, освой ГИИС и веди точный учет металла…

А украшения делать когда?

Добавлю от себя, что государственная политика в России сейчас обратная — поддержка бизнеса, особенно малого. Так было уже давно, а сейчас, в 2022-2023, мы официально развернулись к «экономике предложения», что подразумевает снижение налогов и, вообще, создание для бизнеса максимально комфортных условий.

Ювелиры стали трагической жертвой двух процессов.

Во-первых, государство последовательно пытается поставить под контроль все денежные потоки в стране, а так как в некоторых регионах криминал иногда рассчитывается друг с другом золотом, чиновники решили действовать в лоб — жёстко контролировать движение каждой серёжки стоимостью в 300 рублей, даже в регионах, в которых это совершенно неактуально. Так как с хорошими программистами у госструктур традиционно провал, системы контроля над ювелирами сделаны крайне неудобно. Теперь ювелиру надо, по сути, выполнять работу бухгалтера на четверть ставки, причём из-за плохих решений разработчиков он даже не может кого-нибудь для решения этой задачи нанять: всё делается исключительно лично, «под рутом», через электронную подпись ИП.

Для ювелирных мастеров, подавляющее большинство которых не имеет бухгалтерского образования, чтение многостраничной юридической мути и возня с забагованными электронными таблицами на неуклюжих сайтах — настоящая пытка.

Во-вторых, в начале 2022 государство имело большие планы на золото как на одну из альтернатив доллару. Идея была в том, чтобы побудить население держать деньги не в долларах под матрасом, а в физическом золоте. В качестве одной из стимулирующих мер государство отменило НДС со слитков, чтобы частники могли продавать и покупать их без чрезмерной наценки.

Пользуясь неразберихой тех месяцев, крупные ювелирные корпорации зарядили своих ручных депутатов, чтобы те пролоббировали введение НДС для малого бизнеса. Заход у депутатов от корпораций был примерно таким: «вот, с золотых слитков НДС убрали, теперь ювелиры смогут извлекать сверхприбыль, покупая золото дёшево. Давайте брать теперь с ювелиров НДС, чтобы было по-честному, то на то и получится. Да и вы знаете ювелиров, это же барыги, чего с ними церемониться?».

Доводы откровенно ложные: для подавляющего большинства мастерских экономия от отмены НДС со слитков составила ноль рублей ноль копеек, а налоги от введения НДС выросли в несколько раз (!), при этом, что критично, к налогам добавилась ещё и запредельная бюрократическая нагрузка. Заработки мастеров резко упали, при этом мастера оказались в положении безнадёжно запутавшихся и виноватых перед государством: у них банально нет возможности разобраться во всём досконально, чтобы чётко и своевременно выполнить бесчисленные требования законодательства. Приходится нанимать бухгалтеров, но и тут беда — хороший бухгалтер, который может всё грамотно оформить, в общем случае не хочет работать с маленьким ипэшником, разгребая за небольшие деньги его бардак. Плохие бухгалтера, в свою очередь, только запутывают всё ещё сильнее, подставляя ювелиров под штрафы и приводя их в итоге в полнейшее отчаяние.

Теоретически государство может разрешить ситуацию, если как следует поработает. Вы будете смеяться, но всё в конечном итоге упирается в программистов или, точнее, в дизайнеров интерфейсов.

У ювелиров есть сайт, на котором они должны подробно отчитываться — ГИИС ДМДК. Если сделать этот сайт удобным, и если принудить все остальные ведомства не трогать малый бизнес, а подгружать всю информацию с ГИИС ДМДК, проблема ювелиров будет решена. НДС, разумеется, тоже нужно будет заменить обратно на патент, так как задачу развития малого бизнеса никто не отменял — введение НДС является типичным коррупционным вредительством, которое надо возможно скорее отменить.

К сожалению, пока что у государства руки до этого не дошли и навряд ли в ближайшие пару лет дойдут. Во-первых, у государства сейчас других хлопот хватает, каждый день какой-нибудь праздник. Во-вторых, для обрезки излишней бюрократии надо будет принудить ведомства взаимодействовать друг с другом, что невероятно тяжело. В-третьих, придётся поставить во главе проекта талантливого айтишника, чтобы он сделал удобные формы вместо привычных чиновникам запутанных простыней, а это крайне тяжело: и айтишников нужного уровня на службе в ведомствах нет, и руководить проектами профессиональные аппаратчики программистам не разрешают.

Так что, коллеги, пока что ювелирам остаётся только бороться. Объединяться в горизонтальные организации, как предлагает автор письма, устраивать митинги, голосовать за деловые партии, чтобы те оказывали в Госдуме противодействие пособникам корпораций.

Сейчас в России непропорционально громко звучат голоса люмпенов, так что на проблемы бизнеса, который вот этих самых люмпенов в том числе и кормит, всем наплевать. Ситуация ненормальная, но бизнесмены тоже в ней виноваты, так как полагают, что их должны любить и ценить за их дела, а не за их слова. Нет, так не бывает. В политике кто громче кричит, тот и прав. Если бизнес будет сидеть и вздыхать, что его не ценят, к нему продолжат относиться как ко второму сорту: винить во всех мыслимых грехах, пренебрегать, оскорблять. Бизнесу следует брать пример с других социальных групп — с евреев, например — и жёстко бороться за свои права.