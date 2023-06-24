Мнение: Программа Пригожина

Люди жалуются, некоторые просят – а где, мол, программа Пригожина? Желаем ознакомиться! Сам кремлевский повар пока молчит, “держит паузу”, публика недовольна – хотим, говорят, политических заявлений. Чего Пригожин хочет? Как он планирует обустраивать Россию?!

Их есть у меня. Обращайтесь к старине Сапожнику – он давно ведет свой ЖЖ и в нем скрупулезно отмечает всё самое интересное. Если в нем порыться – можно найти и Программу Пригожина, а в ней – его истинное, хозяйское отношение к российскому народонаселению. Пожалте – вот оно, родимое!

“Очередной сногшибательный перл от Пригожина, развившего буквально бешеную активность в последние полгода. Поговаривают, что триада ККП (Кириенко-Кадыров-Пригожин) сейчас самый главный претендент на перехват власти во всей РФ.

“Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» создаёт центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях.

По его мнению, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данных областей, а финансировать их потребности мог бы региональный бизнес:

«Если ты владелец небольшого завода, на котором работают 100 человек и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу», — сказал бизнесмен”.

Комментаторы в Телеге и прочих соцсетях в основном концентрируются на охах и ахах по поводу тягот, которые Пригожин, дескать, задумал наложить на тот самый “региональный бизнес”. Я бы обратил внимание на другое – на лексику: наконец-то мы увидели, как правильно называть тех представителей великого русского народа, которых руководство ОПГ намерено прокрутить в мясорубке: “Половозрелые самцы”!

Прекрасно. Такой вот вполне животноводческий, даже скотоводческий термин. Одну часть “половозрелых самцов” пускаем сразу на фарш, а оставшиеся пусть работают в 1,5 раза больше – ничего, не переломятся. “Региональный бизнес” тут тоже сразу обозначается без лишнего придыхания – это, стало быть, такие “сотрудники ферм” – дояры и механизаторы, чья задача – ухаживать за поголовьем половозрелых самцов, выносить из-под них навоз и следить, чтобы они давали продукцию (а распоряжаться ею будет Пригожин, как хозяин или по крайней мере главный смотрящий за фермой под названием “Россия”).

Дивно, просто дивно. Самое главное – они уже абсолютно ничего не стесняются. Да и чего стесняться перед половозрелыми самцами и их самками? (7 ноября 2022 г.)

И дата была подходящая: “День 7 ноября – красный день календаря”.