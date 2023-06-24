Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Собянин обратил внимание на сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Информация не соответствует действительности, написал мэр в своем телеграм-канале.
“В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет”, – подчеркнул градоначальник.
Он призвал горожан доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие.
“Как подчеркнул в своем обращении Президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества”, – отметил мэр.
Собянин ранее сообщил, что в Москве введен режим контртеррористической операции. Городские службы работают в полном объеме.
Смотреть комментарии → Комментариев нет