 

Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

24.06.2023, 13:35, Новости дня
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Собянин обратил внимание на сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Информация не соответствует действительности, написал мэр в своем телеграм-канале.

“В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет”, – подчеркнул градоначальник.

Он призвал горожан доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие.

“Как подчеркнул в своем обращении Президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества”, – отметил мэр.

Собянин ранее сообщил, что в Москве введен режим контртеррористической операции. Городские службы работают в полном объеме.


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