 

ОПЕК+ согласовал потолок цен на нефть на уровне 90 долларов за баррель

24.06.2023, 13:33, Разное
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Страны-участники
нефтяного картеля ОПЕК+ определились с минимальной ценой, по которой будут
продавать нефть своим бизнес-партнёрам с сентября 2023 года. Покупателям придётся выложить как минимум 90 долларов за баррель.

Решение
ОПЕК+ огласил в воскресенье министр нефти Саудовской Аравии принц Абдельазис
ибн Салман Аль Сауд. По его словам, запрещено будет выпускать танкеры из портов входящих в картель стран, если цена, которую платит
покупатель за баррель нефти, окажется ниже установленного порога. Эти меры помогут окончательно стабилизировать
мировой рынок нефти и положить конец кризису, уверен принц Абдельазис Аль Сауд.

«Слишком
низкая цена на нефть – это риск для всей мировой производственной системы. Цены
должны поддерживаться на комфортном уровне, – сказал он агентству Reuters. – Подобного рода монополистические соглашения
противоречат международному праву и принципам свободного рынка и демократического управления экономикой».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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