ОПЕК+ согласовал потолок цен на нефть на уровне 90 долларов за баррель

Страны-участники

нефтяного картеля ОПЕК+ определились с минимальной ценой, по которой будут

продавать нефть своим бизнес-партнёрам с сентября 2023 года. Покупателям придётся выложить как минимум 90 долларов за баррель.

Решение

ОПЕК+ огласил в воскресенье министр нефти Саудовской Аравии принц Абдельазис

ибн Салман Аль Сауд. По его словам, запрещено будет выпускать танкеры из портов входящих в картель стран, если цена, которую платит

покупатель за баррель нефти, окажется ниже установленного порога. Эти меры помогут окончательно стабилизировать

мировой рынок нефти и положить конец кризису, уверен принц Абдельазис Аль Сауд.

«Слишком

низкая цена на нефть – это риск для всей мировой производственной системы. Цены

должны поддерживаться на комфортном уровне, – сказал он агентству Reuters. – Подобного рода монополистические соглашения

противоречат международному праву и принципам свободного рынка и демократического управления экономикой».

—