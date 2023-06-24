Протеиновые батончики и белый хлеб: эти продукты вызывают воспаление, провоцирующее устойчивый жир на животе

Исследования показывают, что жир на животе может представлять риск для вашего здоровья, приводя к серьезным осложнениям, таким как диабет, повышенное давление, болезни сердца, рак, проблемы с печенью и почками. Генетика также определяет то, где ваше тело откладывает жир. Кроме того, ваши привычки в еде также могут влиять на накопление жира. Типы блюд, размер порции и время приема пищи могут играть роль в этом процессе. В частности, есть определенные продукты, которые с большей вероятностью могут привести к абдоминальному жиру. В сегодняшней статье мы расскажем о восьми продуктах, которые способствуют появлению устойчивого жира на животе, чтобы вы могли исключить их из своего рациона как можно скорее.

Выпечка

В то время как домашние кексы или хлеб не так сильно отражаются на вашей талии, выпечка, приготовленная в магазине, часто содержит избыток сахара и много калорий. Кексы, круассаны и хлеб быстрого приготовления также являются источником транс-жиров. Эти вещества приводят к воспалительным реакциям в организме, приводя к появлению жира на животе. Стоит заметить, что большая часть трансжиров в наших продуктах питания искусственного происхождения. Эти жиры часто используются в качестве более дешевой и стабильной при хранении альтернативы сливочному маслу, и было доказано, что они усиливают воспаления в организме и сердечно-сосудистые заболевания.

Если у вас есть тяга к выпечке, попробуйте приготовить ее дома с более качественными продуктами, такими как оливковое масло. Ограничьте количество покупных десертов в своем рационе.

Белый хлеб

Основной продукт во многих семьях, белый хлеб, как известно, не является пищей, богатой питательными веществами. Некоторые варианты содержат небольшое количество добавленного сахара. Но основной причиной, почему лучше отказаться от этого продукта, является низкое содержание клетчатки. Клетчатка может увеличить чувство сытости и стабилизировать чувство голода. Кроме того, потребление клетчатки связано с уменьшением жира на животе. Многие рафинированные углеводы, включая белый хлеб, хлопья, крекеры и другие распространенные закуски, содержат мало клетчатки.

Женщинам рекомендуется потреблять от 22 до 28 г клетчатки в день, в зависимости от возраста, а мужчинам — от 28 до 34 г. Фасоль, чечевица, орехи, семечки, овсянка, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи являются важными источниками пищевых волокон.

Хлопья

Вы можете быть удивлены, увидев такой популярный продукт для завтрака в этом списке. Но этот легкий завтрак или быстрый перекус не приносит пользы вашей талии, особенно тот, в котором много сахара. Мало того, что сахар может привести к воспалениям и жиру на животе, он также может нарушить микробиом кишечника. Исследования показывают, что дисбаланс кишечных бактерий может увеличить риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и кишечных расстройств, а также может способствовать увеличению веса. Кроме того, дисбаланс микробиоты может привести к увеличению висцерального жира.

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Доступно множество хлопьев с низким содержанием сахара. Поэтому выбирайте те, что содержат менее пяти грамм на порцию.

Газированные напитки

Одна банка обычной газировки содержит около 40 г добавленного сахара, что превышает суточную норму, рекомендованную врачами. Исследования показывают, что избыток сахара в рационе может усилить воспаление в организме и привести к резистентности к инсулину.

Газировка изобилует пустым калориям, потенциально приводит к увеличению веса и может привести к перегрузке печени, способствуя превращению этих лишних калорий в жир.

Лучше попробуйте несладкую газированную воду или напитки с низким содержанием сахара.

Алкогольные напитки

Сладкие алкогольные напитки в два раза увеличивают риск воспаления в брюшной полости. Одна маргарита может содержать более 30 г добавленного сахара, что способствует появлению жира на животе. Кроме того, сам по себе алкоголь может вызвать воспаление и потенциально привести к проблемам с печенью и кишечником.

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Чтобы уменьшить негативное влияние ваших напитков на организм, выбирайте варианты без добавления сахара и просто избегайте чрезмерного употребления алкоголя.

Попкорн

Попкорн, приготовленный в микроволновке, — еще один продукт, провоцирующий воспаление в организме и увеличивающий риск появления жира на животе. У этой обычной закуски есть одно преимущество: клетчатка. Попкорн является источником необходимой клетчатки, но часто содержит большое количество натрия и трансжиров.

Попкорн сам по себе может быть питательной закуской, поэтому вместо ароматизированных вариантов попробуйте воздушные жареные ядра, покрытые тертым сыром пармезан для легкой солености.

Протеиновые батончики

Хотя протеиновые батончики позволяют легко получить энергию, когда вы заняты или в дороге, они часто не содержат полезные для организма ингредиенты. Многие имеют в своем составе сахар, известный воспалительный ингредиент. Также они могут содержать трансжиры и практически в них отсутствует клетчатка.

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Если от батончиков слишком трудно отказаться, ищите варианты с менее чем 5 г добавленного сахара, нулевым содержанием трансжиров и не менее 3 г клетчатки. В качестве альтернативы рассмотрите возможность есть дома.

Чипсы

Последними в этом списке продуктов являются чипсы. Еще одна соленая хрустящая закуска, которая может привести к воспалению в организме и жиру на животе. Чипсы печально известны своим содержанием натрия. Трансжиры, часто встречающиеся в чипсах, также небезопасны для нашего здоровья.

Хотя в нашем рационе нет необходимости в каких-либо трансжирах, натрий на самом деле является важным питательным веществом. Слегка подсоленные чипсы могут обеспечить желаемый баланс соли, избегая избытка, а варианты, приготовленные на негидрогенизированных маслах, помогут вам избежать трансжиров.