Какие эксперименты нельзя проводить над волосами летом, чтобы потом не жалеть

Многие эксперименты и процедуры запрещено проводить летом со своими волосами, чтобы потом не пришлось на протяжении длительного времени бороться с их повреждениями.

Летом пряди нуждаются в точно такой же защите, что и кожные покровы. Волосы достаточно сильно страдают от ультрафиолета, поэтому нужно обеспечить им комплексную защиту.

Однако что касается ухода за прядями, то нужно помнить о том, что есть несколько достаточно распространенных мифов. Вот некоторые из них.

Волосам не требуется защита от солнца

Наиболее распространенным мифом является то, что наши пряди не нуждаются в защите от ультрафиолетовых лучей. Однако это совершенно не так. Ультрафиолет проникает достаточно глубоко в структуру волоса и буквально лишают его очень важных микроэлементов.

Короткие ультрафиолетовые лучи UVB буквально лишают наши локоны липидов и кератина, которые отвечают за здоровье и эластичность наших прядей. Более длинные ультрафиолетовые лучи UVA провоцируют повреждение стержня волоса, который состоит из белка кератина. Состав аминокислот кератина разрушаются по причине воздействия ультрафиолета.

В результате этого волосы становятся достаточно жесткими, ломкими и сухими. Они утрачивают свой блеск и упругость.

Выгорание на солнце не вредит волосам

В этом году большой популярностью пользуется окрашивание, выполненное в стиле выгоревших прядей сейчас в тренде. Но делать так, чтобы локоны выгорели на солнце, точно не стоит, чтобы добиться желаемого эффекта.

Все дело в том, что ультрафиолетовые лучи проникают достаточно глубоко в волосяной стержень. В нем содержится меланин, который отвечает за естественный оттенок волос, который под воздействием ультрафиолета разрушается, и уже больше он не восстанавливается.

Летом требуется отдых волос

Многие считают, что летом локоны должны отдыхать от уходовых средств и продуктов, предназначенных для проведения укладки. Однако стоит помнить о том, что от ухода не стоит отказываться даже во время отдыха.

Из-за воздействия ультрафиолета и соленой воды прядям нужна комплексная защита. Не стоит забывать об использовании масок, а также средств, обеспечивающих защиту.

Морская вода насыщает волосы микроэлементами

Морская соль богата множеством различных микроэлементов, однако, проникая внутрь волос, она наносит им вред. Кроме того, она пересушивает пряди, делая их более тусклыми и жесткими. Справиться с этим помогут мягкие шампуни и питательные маски.

Насытить пряди витаминами и микроэлементами лучше всего при помощи сбалансированного питания и приема специальных витаминных комплексов.

Солнце не провоцирует выпадение волос

Кожные покровы головы страдают от воздействия ультрафиолетовых лучей. Солнце снижает количество вырабатываемого себума что может спровоцировать сухость и шелушение. Кроме того, это может привести к выпадению волос и значительному снижению скорости их роста.

Ультрафиолетовые лучи провоцируют повреждение волосяных луковиц. Именно поэтому, многие женщины летом сталкиваются с более активным выпадением волос. В летний период пряди нуждаются в поддержке и защите.