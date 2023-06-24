Инвесторы в России стали активнее покупать недостроенные дома

Спрос инвесторов на недостроенные дома на российском рынке в последнее время растет. Газета “Известия”, ссылаясь на данные федеральной компании “Этажи”, пишет, что одной из причин этой тенденции стала относительно низкая цена на эти объекты недвижимости.

Около 10% частных домов, продаваемых в крупных городах России, остаются недостроенными. Инвесторы стали более заинтересованы в приобретении таких домов со скидками. В статье говорится, что после ремонта и отделочных работ такие объекты перепродаются дороже.

В пригородах также набирает обороты флиппинг. Объекты покупаются по сниженной цене в хорошем состоянии, а затем готовятся в течение одного-трех месяцев. Затем они продаются со значительной наценкой. Владельцы недостроенных домов часто мотивированы на быструю продажу своей недвижимости, поскольку у них большая долговая нагрузка.

По данным газеты “Известия”, со ссылкой на статистику аналитиков компании “НДВ Супермаркет Недвижимости”, наибольший дефицит новостроек на московском рынке недвижимости наблюдается в трех округах: Зеленоградском, Восточном (Восточный административный округ) и Юго-Западном. Там доля новостроек составляет 0,7%, 4,8% и 6,4% соответственно.