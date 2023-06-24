 

Инвесторы в России стали активнее покупать недостроенные дома

24.06.2023, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спрос инвесторов на недостроенные дома на российском рынке в последнее время растет. Газета “Известия”, ссылаясь на данные федеральной компании “Этажи”, пишет, что одной из причин этой тенденции стала относительно низкая цена на эти объекты недвижимости.

Около 10% частных домов, продаваемых в крупных городах России, остаются недостроенными. Инвесторы стали более заинтересованы в приобретении таких домов со скидками. В статье говорится, что после ремонта и отделочных работ такие объекты перепродаются дороже.

В пригородах также набирает обороты флиппинг. Объекты покупаются по сниженной цене в хорошем состоянии, а затем готовятся в течение одного-трех месяцев. Затем они продаются со значительной наценкой. Владельцы недостроенных домов часто мотивированы на быструю продажу своей недвижимости, поскольку у них большая долговая нагрузка.

По данным газеты “Известия”, со ссылкой на статистику аналитиков компании “НДВ Супермаркет Недвижимости”, наибольший дефицит новостроек на московском рынке недвижимости наблюдается в трех округах: Зеленоградском, Восточном (Восточный административный округ) и Юго-Западном. Там доля новостроек составляет 0,7%, 4,8% и 6,4% соответственно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: Ювелирную отрасль продолжают кошмарить

24.06 / Мнение: Программа Пригожина

24.06 / “Скорая может просто не доехать” – врач об угрозе для жизни Тарасовой

24.06 / ОПЕК+ согласовал потолок цен на нефть на уровне 90 долларов за баррель

24.06 / Протеиновые батончики и белый хлеб: эти продукты вызывают воспаление, провоцирующее устойчивый жир на животе

24.06 / Какие эксперименты нельзя проводить над волосами летом, чтобы потом не жалеть

24.06 / “Таким голосом ни о ком не пела” – Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе

24.06 / Наталья Сенчукова: “Главное, что после развода никто не скандалит”

24.06 / Ростов-на-Дону в фотографиях ТАСС

24.06 / Телефоны Xiaomi станут первыми в очереди на получение Android 14

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика