 

“Таким голосом ни о ком не пела” – Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе

24.06.2023, 12:20, Разное
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Еще солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Аполлонов некоторое время назад заявил о том, что группа так редко выпускает работы по той причине, что ее члены руководствуются принципом качества, а не количества. И, судя по всему, по той же тропе идет и Юлия Савичева.

Женщина достаточно редко балует своих поклонников результатами своего творчества. Тем не менее, каждый из них находит очень теплый отклик у аудитории и удостаивается похвалы. Произошло так и в этот раз.

В своем телеграм-канале, сообщает URA.RU, Юлия Савичева разместила пост, где сообщила о выходе нового клипа, которые получил название “От его голоса”. Изюминкой стало то, что в самом начале ролика Юлия Савичева предстала в более привычном образе. Волосы певицы были собраны, а нарядом стало макси-платье. А вот ближе к середине клипа женщина полностью преобразилась: волосы разлетелись, а на смену скромному наряду пришел белый корсет.

Благодаря взаимодействию, отображенном в клипе, Юлия Савичева раскрылась с неожиданной стороны: в танце заявила о том, что может быть страстной и огненной.

“От его голоса у меня мурашки по телу / И цветы лотоса распустились там, где болело / Черная полоса стала ослепительно белой / И таким голосом ни о ком другом я не пела”, – завораживающе исполнила Юлия Савичева.


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