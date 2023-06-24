 

Наталья Сенчукова: “Главное, что после развода никто не скандалит”

24.06.2023, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новость о разводе Василия Рыбина и его бывшей жены Дарьи Алябьевой шокировала поклонников знаменитой пары. Однако, как выяснилось, сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой быстро оправился от расставания и уже нашел новую избранницу.

Наталья Сенчукова открыто заговорила о происходящем в браке Василия и Дарьи. Она заявила, что обе стороны виноваты в случившемся, так как не смогли найти компромисс, устранив разногласия и проблемы.

Однако певица не осуждает своего сына за новые отношения и считает, что он имеет право на личное счастье. “Отношения — сложная штука, главное, что после развода никто не скандалит, не поливает друг друга грязью. Им самим-то сложно было разобраться в ситуации, а нам со стороны — тем более”, – рассказала Наталья Сенчукова.

Звезда не загадывает, как сложатся отношения бывших супругов дальше, но подчеркивает, что они остаются родителями и должны поддерживать друг друга. Наталья Сенчукова уверена, что будущее сына – в его руках, он будет успешным и счастливым, несмотря на разрыв брачных уз.

Вопреки сложностям Наталья Сенчукова говорит, что развод – это не конец мира и не причина для отчаяния. Для нее в приоритете сохранение семейных ценностей, даже если чувства сошли на нет.

Певица рассказала, что у Василия уже появилась новая спутница. Ей стала 19-летняя девушка по имени Лера, но сын пока не спешит оформлять отношения в ЗАГСе.

Наталья Сенчукова подчеркивает: сын – ее главное сокровище и достояние. Знаменитость будет рада видеть его счастливым, независимо от того, кто станет его женой. Супруга Виктора Рыбина готова поддерживать наследника во всем и помогать в стремлении к лучшему.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / “Таким голосом ни о ком не пела” – Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе

24.06 / Ростов-на-Дону в фотографиях ТАСС

24.06 / Телефоны Xiaomi станут первыми в очереди на получение Android 14

24.06 / В Санкт-Петербурге введут сбор для туристов за созерцание белых ночей

24.06 / Универсально и модно: трендовые цвета и дизайны маникюра лета, которые подходят под любой наряд

24.06 / «Вагнер» в Ростове-на-Дону

24.06 / В России растут продажи старых китайских машин

24.06 / Любят выделяться и изысканные штучки: одеваемся в стиле Рака этим летом

24.06 / Почему голуби считаются умными птицами

24.06 / Преступники украли архив синагоги, в которой крестили Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика