 

Пригожин: По поводу «предательства» – президент ошибается. Мы патриоты – вся ЧВК «Вагнер»

24.06.2023, 11:59, Новости дня
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не согласился со словами президента, что он совершает предательство родины.

Война в УкраинеОн заявил, что все бойцы ЧВК «Вагнер» «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

– Мы не собираемся подчиняться Путину и ФСБ. С повинной мы не придем. Мы патриоты, а кто против нас – это те, кто собрались вокруг подонков. По поводу «предательства» – президент ошибается. Мы патриоты – вся ЧВК «Вагнер». Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции и бюрократии, – заявил Евгений Пригожин в очередном обращении.

– Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение и все деньги, которые были положены на них — также разворовываются, а чинуши сидят, экономя их для себя. Как раз для того случая, какой наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву, – добавил он. – Теперь они не экономят ничего, они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк, при этом, бьют по мирняку, потому что не попадают (вероятно по наемникам ЧВК «Вагнер»), и бьют куда попало. Поэтому мы — патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит — это те, кто собрались вокруг подонков.

– Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно, – прокомментировал происходящее в РФ президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Путин в своем выступлении назвал действия наемников частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию.


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