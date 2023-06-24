BMW отзывает 37 700 автомобилей в России

BMW РФ начинает отзыв 37 276 кроссоверов BMW X5 и X6, произведенных с 2006 по июнь 2014 года. По данным Росстандарта, в автомобилях будут заменены подушки безопасности водителя и пассажира.

Газогенераторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира могут выйти из строя из-за многолетнего старения. В ведомстве заявили, что если подушка безопасности сработает во время аварии, то в газогенераторе может возникнуть слишком большое давление.

Росстандарт предупреждает, что металлические компоненты газогенераторов могут стать причиной травм, если взорвутся при неблагоприятных условиях. Владельцы автомобилей получают от дилеров уведомления о необходимости приехать на бесплатный ремонт. Автолюбители также могут самостоятельно проверить, включена ли их машина в отзыв. На сайте опубликован список VIN-кодов автомобилей, которые могут быть неисправны.