 

BMW отзывает 37 700 автомобилей в России

24.06.2023, 11:45, Новости дня
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BMW РФ начинает отзыв 37 276 кроссоверов BMW X5 и X6, произведенных с 2006 по июнь 2014 года. По данным Росстандарта, в автомобилях будут заменены подушки безопасности водителя и пассажира.

Газогенераторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира могут выйти из строя из-за многолетнего старения. В ведомстве заявили, что если подушка безопасности сработает во время аварии, то в газогенераторе может возникнуть слишком большое давление.

Росстандарт предупреждает, что металлические компоненты газогенераторов могут стать причиной травм, если взорвутся при неблагоприятных условиях. Владельцы автомобилей получают от дилеров уведомления о необходимости приехать на бесплатный ремонт. Автолюбители также могут самостоятельно проверить, включена ли их машина в отзыв. На сайте опубликован список VIN-кодов автомобилей, которые могут быть неисправны.


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