 

Телефоны Xiaomi станут первыми в очереди на получение Android 14

24.06.2023, 11:45, Разное
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Только пять смартфонов Xiaomi Redmi и Xiaomi получат первую прошивку MIUI 14.1. Об этом рассказал портал XiaomiUI.

Главной особенностью MIUI 14.1 является Android 14. Основой предыдущих версий был Android 13, а иногда даже Android 12. XiaomiUI сообщает, что новую прошивку получат только пять телефонов. Это Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Ultra, а также Redmi K60 или Redmi K60 ultra.

MIUI 15 будет выпущена вместе с Android 14 на остальных устройствах Xiaomi и Redmi. Выход версии MIUI 15 ожидается в конце 2023 году, вместе с новыми флагманами Xiaomi. MIUI 14.1 будет выпущена в августе и ноябре для смартфонов Xiaomi Redmi.

Ранее сообщалось, что Xiaomi/Redmi 13T/K60 pro будет поддерживать 120 Вт быстрой зарядки. Модель также будет оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с максимальной частотой обновления 144 Гц. Ожидается, что он будет оснащен тройной камерой и самым мощным процессором Androids Dimensity.


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