 

В Санкт-Петербурге введут сбор для туристов за созерцание белых ночей

24.06.2023, 11:33, Разное
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Правительство Петербурга приняло постановление о введении туристического сбора для иногородних россиян за созерцание белых ночей.

Согласно документу, с 1 июня по 1 августа для гостей города вводится почасовая оплата за уникальный аттракцион – она составит 100 рублей в час. Для студентов и пенсионеров по личному распоряжению губернатора действует 50-процентная скидка, инвалиды и участники ВОВ смогут наблюдать летнее петербургское небо бесплатно.

– Санкт-Петербург является одним из мировых лидеров по достопримечательностям и абсолютным лидером в России. Города юга страны уже давно ввели курортные сборы, Петербург ежегодно посещает сопоставимое число туристов, поэтому считаем правильным воспользоваться ещё одной возможностью пополнения муниципального бюджета, – прокомментировали нововведение в Смольном.

Внести оплату за возможность посмотреть в небо в тёмное время суток можно онлайн, через терминал, а также передать наличные лично специально обученным дружинникам в форме с опознавательными знаками. Петербуржцев, чтобы они могли любоваться белыми ночами бесплатно, просят иметь при себе документ, подтверждающий местную регистрацию.

Все вырученные средства от нового сбора пойдут на благоустройство города и борьбу с гололедицей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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