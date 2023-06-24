 

Андрей Воробьев встретился с штабом общественной поддержки

24.06.2023, 11:01, Новости дня
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«Сегодня здесь собрались уважаемые, вовлеченные во все важные процессы нашей страны и нашего Подмосковья люди. Цель нашей команды – перемены к лучшему, добрые перемены. Чтобы дети получали качественное образование, и здравоохранение было на должном уровне, транспорт развивался. Понятно, что проблем много, но самое главное, чтобы они решались», – сказал он.

Членами штаба общественной поддержки стали известные личности, включая главного редактора телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргариту Симоньян, российского боксера и тренера Дениса Лебедева, а также других деятелей, включая участника СВО Илью Хахрикова.

На встрече участники выразили свою поддержку Андрею Воробьеву и высказали уверенность в его способности решать проблемы и вопросы, стоящие перед регионом.

«Мы вас знаем, как человека пассионарного, неравнодушного, но самое главное по нынешним временам, что я лично знаю – как абсолютного патриота. Наш губернатор совершенно искренне и с болью переживает за страну, за Родину – как все мы. Вам предстоит «тяжелая ноша», но мы по опыту знаем, что она вам по плечу», – сказала Симоньян.

Участник СВО Илья Хахриков отметил, что возвращающиеся добровольцы из Московской области получают ценную поддержку, качественное лечение, протезирование и другую помощь, которая важна для семей военнослужащих и мобилизованных граждан.

Главврач Видновской больницы Бутай Бутаев поблагодарил губернатора за внимание к здравоохранению Московской области. Он сообщил, что недавно открытый центр экзопротезирования пользуется большим спросом и будет актуальным для возвращающихся военнослужащих.

Российский боксер и тренер Денис Лебедев поделился мнением, что с поддержкой губернатора все задачи в области спорта будут успешно выполнены.

Зампредседателя Общественного совета при МЧС России Сергей Лысюк вспомнил, как служил с Воробьевым в одной дивизии, и отметил, что губернатор знает, что значит быть верным своей стране.

Учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов заострил внимание на качественных изменениях в системе образования Подмосковья, включая строительство новых и реконструкцию старых школ, а также поддержку молодых и опытных педагогов.

По мнению гендиректора «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, Московская область является центром науки и производства с огромным потенциалом. Он сообщил о возрождении органической химии и планах создания отечественного производства молекул для средств защиты растений, благодаря сильной поддержке со стороны области.

Выборы губернатора Московской области пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Голосование будет доступно как очно, так и онлайн, чтобы дать возможность жителям региона активно участвовать в выборах.

Кандидатуру Андрея Воробьева на пост губернатора была выдвинута на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», прошедшей 14 июня в Красногорске. Поддержку Воробьева выразили 380 делегатов.


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