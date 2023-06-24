Любят выделяться и изысканные штучки: одеваемся в стиле Рака этим летом

21 июня наступил астрологический сезон Рака. Он продлится до 22 июля. Люди, родившиеся под этим знаком, интересуются модой и смело экспериментируют со стилем. Оню любят выделяться из толпы и предпочитают яркие, но изысканные вещи. В статье мы приведем подборку образов в стиле Рака. Вы можете взять эти идеи на вооружение, даже если являетесь представителем другого знака зодиака.

Платье-сорочка

Раки любят свободные силуэты и утонченные тона одежды. Этому знаку зодиака понравилось бы платье-сорочка нежного сиреневого оттенка на фото выше. Дополните свой образ белыми кроссовками на невысокой подошвой и узорчатой сумкой-сундучком.

Смелые пляжные сумки

Раки любят смелые и модные аксессуары. Представители этого знака никогда не будут ходить по пляжу с потрепанной сумкой. Они выберут эффектный плетеный аксессуар, украшенный принтованной деталью, как на фото выше. Такая сумка вместительна и идеально подходит к непринужденному летнему образу.

Жемчужные бусы

Раки любят дополнять свои наряды украшениями. Жемчуг – любимый камень представителей этого знака. Добавьте в свой стиль многослойные жемчужные бусы. Они украсят любой наряд и сделают ваш образ ярким и эффектным.

Смелые принты

Раки проявляют большой интерес ко всему новому и захватывающему. Им нравятся яркие и смелые принты, а также необычные сочетания цветов.

На фото выше вы видите платье в стиле Рака. Оно украшено красными и синими принтами. Комбинация этих двух энергичных оттенков делает образ динамичным и запоминающимся.

В качестве аксессуаров используйте вещи нейтральных оттенков. Дополните платье с яркими принтами темными солнцезащитными очками, черными туфлями-лодочками и сумкой под тон обуви.

Украшения в форме ракушек

Рак относится к водным знакам. Он любит украшения, связанные с морской тематикой. Также ему нравится крупная и броская бижутерия.

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Раки были бы в восторге от комплекта украшений на фото выше. Ожерелье и серьги из больших ракушек выделят вас из толпы и привлекут внимание к вашему образу.

Эти украшения эффектны сами по себе. Поэтому остальные детали вашего образа должны быть сдержанными и минималистичными. Аксессуары из ракушек будут хорошо смотреться на фоне элегантной блузки с белым воротником.

Сумки с блестками и стразами

Раки любят аксессуары, украшенные мерцающими деталями. Им понравилась бы сумка с блестками, как на фото выше.

Если вы хотите включить в свой образ блестящую сумку, то скомбинируйте ее со сдержанными вещами в нейтральной цветовой гамме, например, в черно-белой.

Купальники в винтажном стиле

Как и другие водные знаки, Раки любят плавать и прыгать в воду. Поэтому для них очень важен выбор красивого купального костюма.

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Ракам нравится пляжная одежда в ретро-стиле. Они любят носить винтажные раздельные купальники с высокой нижней частью и удлиненным верхом. Также они отдают предпочтение вещам с принтами и декоративными деталями.

Сумки-мешки

Ракам нравятся яркие и необычные аксессуары. Их внимание могла бы привлечь розовая сумка-мешочек на фото выше.

Эта изящная вещь сочетается с разными типами летней одежды. Вы можете включить ее как в повседневный, так и в нарядный стиль. Выбирайте такие оттенки одежды, которые гармонируют с розовой сумочкой.

Каблуки цвета лаванды

Раки обожают лавандовый цвет. Этот нежный оттенок находится между белым и фиолетовым. Он символизирует женственность и утонченность.

Раки любят носить не только одежду, но и обувь цвета лаванды. Обратите внимание на мюли на фото выше. Тонкие каблучки в лавандовых тонах выглядят очень изящно. Они сочетаются с сумкой похожего оттенка. Этот комплект аксессуаров удачно дополнен платьем с бахромой внизу, которое тоже пришлось бы по вкусу Ракам.

Зеленые сандалии

Если вы не любите носить каблуки, то выберите пару ярких зеленых сандалий на плоской подошве. Отдавайте предпочтение неоновым оттенкам лайма. Раки любят этот цвет. Часто они дополняют зеленую обувь красочными носками.

На фото выше вы видите яркие сандалии лаймового цвета в римском стиле. Этим летом босоножки-гладиаторы вернулись в моду.

Зеленый цвет обуви кажется “обязывающим” лишь на первый взгляд. На самом деле он достаточно универсален. Вы можете носить зеленые сандалии с любыми однотонными вещами. Особенно гармонично они сочетаются с одеждой желтого, синего и кораллового цвета.