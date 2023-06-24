Универсально и модно: трендовые цвета и дизайны маникюра лета, которые подходят под любой наряд

Летом мы часто выбираем для себя наряды с яркими и красочными принтами. Однако к такой одежде часто достаточно сложно правильно подобрать маникюр, чтобы он сочетался с предметами гардероба и помогал подчеркнуть красоту ногтей.

Вот несколько отличных вариантов, которые точно понравятся каждой девушке.

Нюдовые тона

Минималистичные, естественные и универсальные нюдовые ногти стали самым настоящим хитом прошлого года и до сих пор продолжают оставаться актуальными.

Для создания модного маникюра 2023 года, который подойдет ко всему, стоит отдать предпочтение слегка блестящим лакам для ногтей, которые придадут создаваемому образу нотку гламура. Когда дело доходит до длины и формы ногтей, нужно выбрать те, которые лучше всего соответствуют собственным предпочтениям, а также образу жизни. Это отличная цветовая палитра, которая подойдут абсолютно всем оттенкам кожи.

Нежно-розовый

Этот оттенок просто идеально подходит абсолютно ко всему. Он позволит создать красивый и изысканный нейл-арт. Мягкий и романтичный бледно-розовый оттенок подходит к совершенно любому тону кожи.

Стоит добавить немного блеска, чтобы ярко сиять этим летом 2023 года. Что касается формы, желательно отдать предпочтение более короткой миндалевидной форме, которая будет в моде в ближайшие месяцы.

Бежевый

Модный цвет лака для ногтей 2023 года – бежевый. Он хорошо сочетается со всеми нарядами, а также с любыми оттенками кожи. Однотонный или украшенный небольшими декоративными штрихами, бежевый цвет поможет придать индивидуальность создаваемому образу. Короткие, средней длины или длинные, квадратные, овальные или миндалевидные ногти, можно легко выбрать совершенно любой вариант.

Бежевый идеально подходит для маникюра для женщин от 50 лет и старше. В этом случае лучше остановить свой выбор на закругленных квадратных ногтях, которые излучают элегантность и пользуются популярностью в 2023 году. Что касается небольших декоративных штрихов, можно использовать тонкие и минималистичные цветочные мотивы.

Французский маникюр

Хотя это и не цвет лака, но это модный тренд, который остается актуальным на протяжении длительного времени. Этот классический нейл-арт сочетается буквально со всем, и его ни в коем случае нельзя недооценивать.

Традиционный или обновленный, этот вневременной стиль помогает наполнить образ действительно непревзойденным шармом. Для создания французского маникюра в 2023 году, стоит выбирать вариант микро, который лучше всего подходит для жаркого сезона.

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Пастельные тона

Это модный тренд, который остается актуальным на протяжении длительного времени.

Пастельные тона выглядят красиво и помогают мягко подчеркнуть создаваемый образ. Можно сочетать их с совершенно любым нарядом.

Есть несколько интересных дизайнов маникюра, которые будут актуальны этим летом. Вот некоторые из них.

Розовый и нюдовый

Это интересное и модное сочетание тонов. Для выполнения такого маникюра нужно накрасить ногти розовым лаком.

На каждой руке сделать по два акцентных ногтя бежевого цвета. Также можно добавить нежный и аккуратный декор.

Цветочный нейл-арт

Цветочные мотивы идеально подходят для лета. Можно выбрать для ногтей нюдовое покрытие и сверху выполнить красивый узор.

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Желтый лак

Желтый цвет помогает придать образу яркость и притягательность.

Для выполнения такого нейл-арта нужно просто накрасить ногти нюдовым лаком. Затем добавить желтые акценты в виде красивого декора.

Фиолетовый с розовым декором

Пастельный фиолетовый смотрится просто невероятно. Можно добавить в качестве акцента ногти, покрытые нюдовым оттенком и дополненные розовым декором.

Белый с декором

Стоит выбирать не слишком яркие оттенки белого, чтобы покрытие смотрелось максимально естественно.

Декор может быть совершенно любым, однако чтобы сделать маникюр нежным и романтичным, стоит выбрать цветочные мотивы.