«Вагнер» в Ростове-на-Дону

На вопрос, появились ли уже вагнеровцы в Ростове, ответ простой: они оттуда никогда и не уходили

Еще со времен сирийской кампании Ростов-на-Дону был точкой, куда, например, привозили гробы с «вагнерами». Сюда же за компенсациями приезжали их родственники.

С началом спецоперации в Украине Ростов стал настоящим прифронтовым городом. Здесь расположен штаб Южного военного округа, крупнейший окружной военный госпиталь. Сюда свозят убитых и раненых, это первый крупный военно-медицинский хаб. В Ростов приезжают родственники на опознание убитых. Со времен 124-й «щербаковской» лаборатории с двумя рефрижераторами периода первой чеченской войны здесь все сильно изменилось.

Вагнеровцы давно облюбовали Ростов-на-Дону. Рестораны города полны даже в будни. Основные посетители — люди в стиле «милитари». В городе уверенно растет спрос и цены на жилье: и аренда, и покупка. Некоторые вагнеровцы перевозят в столицу ЮФО семьи — зарплаты это позволяют и ехать недалеко: сейчас от линии соприкосновения до границы с Россией на самом узком участке — около 120 км.

Город, по сути, представляет собой спящий гарнизон «музыкантов». При этом в подразделениях ЧВК Пригожина, «расквартированных» в Ростове, действует жесткая внутренняя дисциплина и связь с кураторами поддерживается даже во время отпуска.

Именно с «наличием» в городе наемников связаны меры безопасности, которые предпринимаются в городе после недавнего заявления Евгения Пригожина: объявлен план «Крепость», введен режим повышенной готовности личного состава силовых структур. У силовиков есть информация о численности вагнеровцев в городе. Видимо, что-то силовикам известно и о количестве незаконного оружия, которое с 2014 года «гуляет» через границу, в том числе – в Ростове-на Дону.

Вокруг города на крупных магистралях выставлены блокпосты. Некоторые улицы Ростова перекрыты, под усиленную охрану взят штаб Южного военного округа. Над городом барражируют вертолеты.

Катерина Матвеева,

для «Новой газеты»

Ростов-на-Дону

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