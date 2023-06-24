 

В России растут продажи старых китайских машин

24.06.2023, 10:25, Разное
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В прошлом российские покупатели автомобилей на рынке подержанных машин избегали китайского автопрома. Модели из Поднебесной считались “одноразовыми”. Сейчас ситуация стала совершенно иной.

Из Поднебесной в Россию началась самая настоящая экспансия брендов на рынке новых автомобилей. На вторичном рынке продажи остаются на том же уровне. За пятимесячный период этого года в стране было продано около 42500 подержанных автомобилей китайских производителей. Этот показатель составляет 2 процента от всего объема вторичного рынка.

Продукция Chery находится на первом месте. 12 734 человека купили подержанные автомобили именно этой марки. Второе место заняла компания Geely. 8 813 человек приобрели подержанные автомобили этого производителя. Lifan замыкает тройку лидеров, компания продала 7 475 автомобилей. Great Wall с 4 851 единицей и Haval с 3 887 единицами находятся на четвертом и пятом месте.

Следует также отметить, что китайские подержанные автомобили сейчас стоят дороже, чем несколько лет назад. Например, остаточная стоимость 3-летнего Chery Tiggo 4 Parketta составляет 144,8 процента.


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