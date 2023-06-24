Почему голуби считаются умными птицами – видео

Не раз было доказано, что сизый голубь является очень умной птицей. Было проведено множество экспериментов, в результате которых выяснилось, что голуби обладают отличной памятью, они способны принимать коллективные решения и даже мыслить математическими категориями, аналогичными способностям приматов.

Кроме того, голуби имеют очень острый зрительный аппарат. Благодаря этому они могут легко находить пищу на большом расстоянии. Эти птицы могут узнавать друг друга по голосу, а также по собственным запахам.

Да и нельзя не согласиться, что голуби – одни из самых красивых птиц в мире. Они известны своей грациозностью.