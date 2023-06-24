Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

“В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия”, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что передвижения по городу не затруднены. Он поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойствие.

Собянин ранее заявил об усилении мер безопасности в Москве. Он уточнил, что на дорогах введен дополнительный контроль.