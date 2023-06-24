 

Преступники украли архив синагоги, в которой крестили Зеленского

24.06.2023, 9:33, Разное
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В ночь на 23 июня 2023 года на синагогу Кривого Рога был совершено нападение. Группа неизвестных мужчин в масках оглушила сторожа и похитила 45 метрических книг, в которых записывалась информация о крещении местных иудеев начиная с 1830 года.

«Для всех нас это шок, ведь именно в этой синагоге прошёл обряд крещения президент Украины Владимир Зеленский. Надеюсь, преступники будут найдены, и мы вернём документы в наш храм», – рассказал журналистам раввин Иосиф Гольдштейн.

По информации из анонимных Telegram-каналов, метрические книги уже покинули территорию Украины.

«Архив вывезли на частной подводной лодке из Одессы и в ближайшие дни передадут заказчику. Сейчас они будут раскручивать тему, что это сделали антисемиты-россияне», – сообщил источник в силовых структурах Украины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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