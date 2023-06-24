 

Выяснено, каким образом петрушка влияет на женское здоровье

24.06.2023, 9:04, Разное
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Наталья Денисова, врач-диетолог и старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра питания и биотехнологий, называет зелень “суперфудом”, продуктом, который можно использовать для приготовления любого блюда и который обладает множеством полезных для здоровья свойств.

Зелень содержит много пищевых волокон и на 90% состоит из воды. В ней также очень мало калорий, что делает ее хорошим выбором для людей, страдающих ожирением.

Растительные травы богаты витаминами, минералами и биологически активными веществами.

Клетчатка помогает очистить организм от вредных веществ, таких как жиры и другие вредные вещества, называемые отходами и токсинами. Она также стимулирует пищеварение и помогает бороться с запорами.

Витамин С – антиоксидант, стимулирующий иммунную систему, содержится в зелени. Витамин К – еще один важный микроэлемент, который помогает усваивать кальций и строить крепкую костную ткань.

Некоторые виды зелени, такие как петрушка и шпинат, содержат фитохимические вещества, сходные с эстрогеном, который вырабатывается женским организмом.

Зелень полезна для здоровья женщин и может помочь им чувствовать себя прекрасно. Отдельно отмечается, что растительные вещества не могут полностью заменить эстрогены, вырабатываемые организмом, но помогают поддержать уровень их уровень.


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