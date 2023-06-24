«Мы спасаем Россию» – Военный мятеж ЧВК «Вагнер». Что известно на утро 24 июня

Министерство обороны РФ заявило, что «все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генпрокуратура РФ подтвердила, что дело возбуждено в отношении Евгения Пригожина.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) призвала бойцов ЧВК не выполнять приказы главы и «принять меры к его задержанию». Генерал армии Сергей Суровикин также призвал бойцов ЧВК остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации.

Однако в одном из последних аудиосообщений Пригожина говорится об уничтожении вертолета на «московской трассе», который пытался обстрелять «гражданскую» колонну ЧВК. Он заверил, что все 25 тыс. бойцов готовы умереть.

По его словам, бои происходят в тех местах, где военное руководство дает «ложную» информацию своим подчиненным. При этом он утверждает, что солдаты, Росгвардия и милиция машут руками, встречая ЧВК. По его данным, около 60 человек из них уже присоединились к ЧВК. Пригожин оценивает число желающих присоединиться к ЧВК в «полармии».

Утром Евгений Пригожин находился в штабе Южного военного округа (Ростов-на-Дону), где встретился с замминистра обороны РФ Евкуровым и замначальника генштаба Алексеевым. По словам руководителя наемников, если к нему не приедет начальник генштаба Герасимов, то ЧВК «Вагнер» направится на Москву.

– Под контролем военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром… Все, что мы делаем, нужно для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, – заявил Пригожин.

Кроме того, он заявил, что санитарные потери (убитые и раненые) российских войск в некоторые дни достигают 1000 человек за сутки, но эти цифры умышленно замалчиваются.

Тем временем, власти Москвы заявили о введении дополнительного контроля на дорогах и усилении антитеррористических мероприятий. В Ростовской области сообщили об отмене всех массовых мероприятий, а в Воронежской области власти призвали воздержаться от передвижения по федеральной трассе М-4 «Дон» и дорогам регионального и местного значения.