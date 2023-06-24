Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

“В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности”, – сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что на дорогах введен дополнительный контроль. Возможны ограничения в проведении массовых мероприятий.

“Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам”, – добавил Собянин.