Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
“В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности”, – сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что на дорогах введен дополнительный контроль. Возможны ограничения в проведении массовых мероприятий.
“Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам”, – добавил Собянин.
Смотреть комментарии → Комментариев нет