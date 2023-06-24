 

Каким районам Москвы не хватает жилья

24.06.2023, 7:05, Новости дня
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Обеспеченность москвичей новым жильем значительно различается в зависимости от конкретного района. В некоторых локациях на 1 тыс. горожан приходится более сотни квартир в продаже, что считается очень хорошим показателям. В других – в реализации находится менее десяти лотов.

Например, всего по одному-два лота представлено в таких довольно крупных районах, как Бибирево, Марьино, Кунцево, Восточное Бирюлево. В этих районах улучшить жилищные условия можно только за счет вторичного рынка.

Среди топ-20 районов столицы внутри МКАД наименьшее предложение новостроек сосредоточено в районах Алтуфьевский, Марьина роща, Хорошево-Мневники и Якиманка (по 10-11 лотов на 1000 человек).

Лучше всего ситуация в районе Молжаниновский, где в первичной продаже представлено 111 квартир и апартаментов. С большим отставанием от лидера идут районы Даниловский и Покровское-Стрешнево, в которых предлагается 39 и 34 лота соответственно.

В ТиНАО лучше всего обеспечено новостройками поселение Филимонковское, а также Сосенское и Рязановское.


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