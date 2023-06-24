Рупор кремлевской пропаганды: ППО процюэ…

Во время ночных ударов по Киеву (было несколько прилетов) ПВО ВСУ уже традиционно поразили жилую многоэтажку.

Последствия очевидного прилета пытались выдать за "падение обломков сбитой ракеты".

Ночью ВКС РФ наносили удары по целям в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Криворожском областям. Отмечались множественные прилеты. Один из наиболее сильных ударов за последнее время.

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