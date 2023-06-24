Мнение: О первом подтверждённом ударе по центру принятия решений… Результат налицо?

В соответствии с известной поговоркой, много грозились, долго запрягали, но всё-таки ударили по крупному центру принятия решений в Киеве. Не прошло и года. Что показательно, попадание в цель — нехотя, со скрипом, через зубы — подтвердила и украинская сторона, прежде сообщавшая лишь о 99%-но успешной работе сил ПВО.

Что ещё более показательно, мишенью оказалась действительно «важная птица».

И можно оценивать результат?

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Киеве действительно подверглась атаке ВКС России, однако работа спецслужбы не останавливалась. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала «Киев» три с половиной недели спустя после события. «Главное, что мы должны знать: да, атаки были», — заявил он.

Российское Минобороны 30 мая заявило о массированном ракетном ударе «с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решений, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России». Украинские источники со ссылкой на очевидцев осторожно говорили о прилётах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове на Днепре: там перекрывали движение. Также 30 мая российский президент Владимир #Путин подтвердил, что за 2-3 дня до этого был нанесён удар по штабу украинской военной разведки. «Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад», — подчеркнул он.

15 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур, у которого есть источники в украинской разведке, сообщало, что руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов получил ранение во время российского удара по зданию его ведомства в Киеве. По словам собеседника агентства, главу ГУР удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — в Берлин на лечение. Спустя сутки в ГУР опровергли эту информацию словами «всё хорошо». Однако с 29 мая Кирилл Буданов не появлялся на публике, что давало почву слухам.

Которые были отчасти развеяны первой замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, выложившей у себя в запрещённой на просторах РФ соцсети «свежие фото» с главой ГУР МОУ и послом Японии в Киеве. И к ним необходимо присмотреться.

Просто сравним «было — стало»…

Слева — апрельское фото от Getty Images, справа — июньское от Эмине Джапаровой. Не сказать, что это прямо два разных человека, но перемены во внешности вполне заметны. И не только в обритой голове дело: лицо побледнело, щёки схуднули, талия «внезапно» появилась вместо кабинетного животика, да и вообще тело несколько усохло. Такое бывает, когда человек несколько недель провёл в больнице, и точно не с гриппом. То есть, удар всё-таки почти достиг хорошо защищённой цели?

Не исключено. Те же источники говорили, что Кирилла Буданова спасла случайность. Якобы, он буквально за несколько минут покинул кабинет, в который был «прилёт». Проверить это практически невозможно, хотя и результат налицо.

Как бы вы его оценили по пятибалльной шкале?

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