Politico – в Финляндии хотят расторгнуть соглашение о демилитаризации Аландских островов

Хотя Аландский архипелаг занимает важное стратегическое положение в Балтийском море, существует соглашение, которое запрещает любое военное присутствие там. Однако, как пишет Politico, ситуация может измениться и Финляндия может милитаризовать свои острова для противостояния России. Это будет зависеть от программы нового правительства, которое сформируют в течение месяца.



AP

У здания российского консульства на Аландских островах, расположенных посреди Балтийского моря, кипели страсти. Как пишет Politico, двадцать жителей деревни собрались здесь с плакатамии и флагами, чтобы выразить свой протест против действий РФ на Украине, а также чтобы, по их собственным словам, продемонстрировать решимость перед лицом внушающих тревогу изменений в ситуации с безопасностью в регионе.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать сочувствие по отношению к украинцам и отвращение к боевым действиям — и, возможно, потому, что мы немного напуганы», — рассказал Моссе Валлен, журналист на пенсии, который возглавил акцию.

Как отмечает автор статьи, местные жители знают, что их острова занимают важное стратегическое положение в Балтийском море, которое привлекало внимание окружающих военных держав на протяжении всей истории их существования. Они встревожены тем, что российское правительство, которое уже 16 месяцев ведёт свою специальную военную операцию на Украине, может нацелиться на Аландские острова, которые в соответствии с действующими международными соглашениями являются полностью демилитаризованной территорией.

Для нового правительства Финляндии, которое, скорее всего, возглавит правоцентристский депутат Петтери Орпо после победы его Национальной коалиционной партии на всеобщих выборах в апреле, вопрос заключается в том, как можно смягчить опасения жителей этого архипелага перед лицом «усиливающейся российской угрозы». Этот вопрос уже превращается в один из приоритетов политики безопасности страны. И хотя Орпо отказался прокомментировать вопрос о демилитаризации Аландских островов, представители его партии усомнились в целесообразности сохранения статус-кво.

Бывший глава финской разведки генерал-майор Пекка Товери, который в апреле был избран депутатом парламента от Национальной коалиционной партии, заявил, что демилитаризации Аландских островов необходимо положить конец.

«Это облегчит нам реагирование в случае необходимости и повысит безопасность жителей Аландских островов и всех нас, если ситуация ухудшится», — заявил он в интервью финским СМИ.

Финляндия ответила на один важнейший вопрос международной безопасности, когда объявила о готовности вступить в НАТО. Между тем заявка Стокгольма, который подал её вместе с Хельсинки, пока ожидает ответа. Кроме того, траектории Швеции и Финляндии расходятся и в вопросе о том, как они управляют своими территориями в Балтийском море.

На Готланде — крупном шведском острове в центре Балтийского моря — уже размещается новый армейский полк, а в недавно построенных гаражах на западном побережье уже стоит парк танков. Между тем на Аландских островах — финском архипелаге, включающем около семи тысяч островов — нет ни солдат, ни военных объектов. Кроме того, вооружённые силы не могут ни патрулировать эти территории, ни проводить там военные учения.

Балтийское море является ключевой водной артерией для стран НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву, а также для России, чей город Санкт-Петербург и крупная военно-морская база в Калининграде находятся на побережье этого моря. Как и в случае с Готландом, контроль над Аландскими островами, как считается, имеет ключевое значение для установления военного господства в водах Балтийского моря.

Финская стратегия безопасности в отношении этого архипелага основывается на двух ключевых международных соглашениях, которые закрепляют демилитаризованный статус этих территорий. Оба эти соглашения опираются на идею о том, что, если острова не вооружены, они не подвергнутся нападению. Однако с учётом специальной военной операции РФ на Украине некоторые финны хотят, чтобы их правительство пересмотрело договоры, которые мешают защищать эту часть их страны.

В 1856 году Аландские острова были демилитаризованы в соответствии с так называемой Аландской конвенцией. После того как Финляндия провозгласила независимость от Российской империи в 1917 году, Хельсинки пообещал сохранить эту конвенцию и в 1921 году подписал новый договор по Аландским островам. В течение следующего столетия идея о том, что Аланды должны быть свободны от каких-либо войск в мирное время и сохранять нейтралитет во время войны, стала ключевой составляющей идентичности архипелага. Их жители даже стали называть свой дом «островами мира». Местные и национальные лидеры утверждали, что ценят этот свой статус.

«Аландская конвенция была и остаётся силой, закрепляющей мир на Аландских островах и в более широком смысле во всём регионе Балтийского моря, — заявил президент Финляндии Саули Нийнистё два года назад на семинаре, посвящённом столетию со дня подписания соглашения 1921 года. — Это вовсе не пережиток прошлого».

Но за два года, прошедших с момента того выступления Ниинистё, климат безопасности в Балтийском регионе стал заметно холоднее. По мере развития событий на Украине российское консульство в Мариехамне — которое в соответствии с соглашением, подписанным Советским Союзом и Финляндией в 1940 году, должно следить за демилитаризацией Аландских островов — превратилось в мишень растущего недовольства местных жителей. Российские дипломаты во главе с консулом продолжают свою работу.

Перед зданием консульства установлен флагшток с украинским флагом, а также размещены плакаты, призывающие Россию прекратить спецоперацию. Онлайн-петиция о закрытии консульства на данный момент собрала около 35 тысяч подписей. А в начале мая Министерство иностранных дел РФ пожаловалось на акты вандализма в отношении своего представительства в Мариехамне, в том числе на брошенное в здание шумовое взрывное устройство.

Как заключает автор статьи, окажется ли этой антипатии финнов по отношению к РФ достаточно для того, чтобы подтолкнуть Хельсинки к отказу от политики демилитаризации Аландских островов, зависит от программы нового правительства, которое будет сформировано в течение месяца. А пока возле консульства в Мариехамне продолжают звучать песни протеста, призывающие к прекращению спецоперации на Украине.

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